Justiça condena ex-prefeito de Granjeiro por omissão dados do município

Uma denúncia sobre um suposto caso de assédio por uma coordenadora de Enfermagem no Hospital Estadual Leonardo da Vinci (HELV), em Fortaleza, foi divulgada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Saúde (Sindsaúde Ceará) no último dia 29 de julho. Pelas redes sociais, o Sindicato publicou prints de uma conversa entre uma técnica de enfermagem e a coordenadora do Hospital, onde o suposto caso aparece. Em entrevista ao O POVO, nesta quarta-feira, 11, o advogado da coordenadora, Felipe Lima, relatou que as imagens tratam-se de uma conversa fake criada pelo autor da denúncia, e que a profissional desconhece as mensagens.

Nas imagens divulgadas pelo Sindsaúde, a profissional responsável pela denúncia teria perguntado à chefe sobre a gratificação atrasada há cerca de dois meses. Em seguida, conforme os prints, a coordenadora de Enfermagem responde que os atrasos são porque os cooperados usam muito avental e bebem muita água. Como a coordenadora citada não reconhece a autoria das imagens divulgadas e não há procedimento formal instaurado contra ela, O POVO opta por preservar a identidade.

Segundo o advogado da coordenadora, a profissional revelou que conversas administrativas são realizadas dentro de um grupo específico de trabalho em um aplicativo de mensagens e que não há conversas relacionadas ao assunto da denúncia com profissionais de enfermagem.

O caso segue sendo investigado no Conselho Regional de Enfermagem do Ceará (Coren), onde a coordenadora foi denunciada sobre o caso de assédio. No Conselho, a acusada também entrou com uma reclamação sobre o caso de linchamento virtual feito por meio dos comentários na publicação da denúncia pelo Sindsaúde. “No levantamento que fizemos, ela conseguiu reconhecer 14 profissionais da enfermagem e técnicos nos comentários da publicação do Sindicato”, disse Felipe. O caso vai ser levado para averiguação da questão ética entre os profissionais no Conselho.

De acordo com o representante da coordenadora, uma notícia-crime também está sendo elaborada para ser apresentada ao 2º Distrito Policial (DP) da Polícia Civil do Ceará para apuração do autor do fake, além de solicitar ao Sindicato que informe o autor da denúncia e a responsabilidade do Sindsaúde por ter autorizado a publicação sem a checagem do caso e a investigação dos comentários da publicação. Felipe destaca que a coordenadora de enfermagem está disposta a entregar o telefone para a perícia para provar que as mensagens não são de sua autoria.

Entenda a denúncia

Uma suposta conversa de Whatsapp foi divulgada pelo Sindsaúde do Ceará mostrando o diálogo entre a coordenadora de Enfermagem do HELV e uma profissional técnica de enfermagem, que não quis se identificar. Na conversa, a mulher é abordada pela profissional de saúde sobre as gratificações pagas aos trabalhadores pela atuação na pandemia da Covid-19.

As imagens da captura de tela mostram a coordenadora de Enfermagem respondendo: “Só falam comigo para me perguntar de dinheiro, que inferno! Não trabalho no RH. Liguem ou vão para lá. Sabe por que atrasa tanto? Porque vocês usam muito avental… E vocês bebem muita água. Aquele tanto de garrafa de água. Para que? Parem de beber água no andar”.

O Sindicato conta que a profissional da saúde, que se sentiu ofendida, capturou a tela da conversa e enviou as imagens para o Sindsaúde Ceará. Além disso, a entidade representativa dos profissionais afirma que alguns trabalhadores foram ouvidos e disseram que a mesma profissional denunciada já havia publicado fotos de outros profissionais que cometeram erros, com o intuito de causar constrangimento.

O Sindsaúde também encaminhou as denúncias ao Ministério Público do Trabalho (MPT), na última quarta-feira, 28. Até o momento, o representante da coordenadora informou que ela não foi procurada pelo MPT ou outro órgão, fora o Coren, para esclarecimento do caso.

