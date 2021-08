Corregedor do TSE ordena que redes bloqueiem verba de canais bolsonaristas

O corregedor-geral da Justi√ßa Eleitoral, ministro Lu√≠s Felipe Salom√£o, identificou uma lista de canais envolvidos com a divulga√ß√£o de not√≠cias falsas, cujo √ļnico objetivo seria ganhar dinheiro com a manipula√ß√£o de espectadores a partir da monetiza√ß√£o das p√°ginas pelas redes sociais. Dentre os perfis ligados √† propaga√ß√£o de desinforma√ß√£o, est√£o o do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), de seus filhos Carlos (Republicanos-RJ), Fl√°vio (Patriota-RJ) e Eduardo (PSL-SP), assim como os de outros quatro deputados federais e influenciadores bolsonaristas.

A partir da descoberta, no √Ęmbito do inqu√©rito administrativo instalado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Salom√£o determinou nesta segunda-feira, 16, que as redes sociais YouTube, Twitch.TV, Twitter, Instagram e Facebook suspendam imediatamente as monetiza√ß√Ķes dos conte√ļdos publicados pelas pessoas e p√°ginas indiciadas na investiga√ß√£o. Os recursos financeiros que vierem a ser obtidos pelos investigados ser√£o transferidos para uma conta vinculada ao tribunal. O corregedor-geral ainda n√£o decidiu se a medida se estende aos perfis de pol√≠ticos.

Salom√£o determinou ainda a imediata suspens√£o de pagamentos √†s transmiss√Ķes ao vivo, como as realizadas semanalmente por Bolsonaro. Os conte√ļdos publicados no canal do presidente no Youtube n√£o s√£o monetizados - a exemplo da tradicional live realizada √†s quintas-feiras, que o levou a ser investigado pelo TSE por divulgar not√≠cias falsas que atentariam contra os ministros da Corte -, mas os usu√°rios que retransmitem as suas publica√ß√Ķes ainda podem se beneficiar financeiramente da dissemina√ß√£o de publica√ß√Ķes mentirosas.

"De fato, na maior parte do conte√ļdo analisado, o que se constata n√£o √© a veicula√ß√£o de cr√≠ticas leg√≠timas ou a proposi√ß√£o de solu√ß√Ķes para aperfei√ßoar o processo eleitoral - plenamente garantidas aos cidad√£os e aos meios de comunica√ß√£o -, mas sim o impulsionamento de den√ļncias e de not√≠cias falsas acerca de fraudes no sistema eletr√īnico de vota√ß√£o, que, contudo, j√° foram exaustivamente refutadas diante de sua manifesta improced√™ncia, inclusive pela pr√≥pria Pol√≠cia Federal", explica o corregedor-geral.

O despacho foi dado após análise de pedido da delegada da Polícia Federal (PF) Denise Dias Rosas para a aplicação de medidas cautelares aos indiciados. Rosas foi quem descreveu à Corregedoria-Eleitoral o modo como os investigados produzem e distribuem notícias falsas, com o intuito de se beneficiar financeiramente e politicamente a partir da manipulação de eleitores.

De acordo com a ordem expedida por Salom√£o, as redes sociais devem apresentar em at√© 20 dias √† Corregedoria-Geral Eleitoral os ganhos de cada perfil, canal e p√°gina indiciada no inqu√©rito administrativo do TSE. O despacho ainda obriga as plataformas a deixarem de usar algor√≠tmos que sugiram perfis com claro teor desinformativo e pol√≠tico-ideol√≥gico. O corregedor-geral explica que o objetivo √© evitar que os perfis investigados continuem a se beneficiar financeiramente e politicamente com a veicula√ß√£o de conte√ļdos mentirosos.

Os representantes das redes sociais no Brasil serão convocados a participar de encontros com as equipes técnicas da Polícia Federal e do TSE, a fim de mitigar os efeitos da desinformação nas plataformas. A data da reunião ainda será definida.

