14 governadores emitem nota em solidariedade a ministros do STF

Em meio √† ofensiva do presidente da Rep√ļblica, Jair Bolsonaro, contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), governadores de 14 Estados emitiram uma nota conjunta em solidariedade aos magistrados e suas fam√≠lias pelo que chamam de "constantes amea√ßadas e agress√Ķes". N√£o h√°, contudo, no documento uma cita√ß√£o nominal ao chefe do Planalto.

"O Estado Democr√°tico de Direito s√≥ existe com Judici√°rio independente, livre para decidir de acordo com a Constitui√ß√£o e com as leis", diz a nota, assinada, por exemplo, pelos presidenci√°veis tucanos Jo√£o Doria, governador de S√£o Paulo, e Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. "No √Ęmbito dos nossos Estados, tudo faremos para ajudar a preservar a dignidade e a integridade do Poder Judici√°rio. Renovamos o chamamento √† serenidade e √† paz que a nossa Na√ß√£o tanto necessita", acrescenta.

Também são signatários os governadores Renato Casagrande (PSB), do Espírito Santo; Ibaneis Rocha (MDB), do Distrito Federal; Waldez Goés (PDT), do Amapá.

Al√©m deles, todos os governadores do Nordeste, regi√£o do Pa√≠s em que Bolsonaro tende a enfrentar a maior dificuldade eleitoral no ano que vem, assinaram o documento. S√£o eles: Rui Costa (PT), da Bahia; Fl√°vio Dino (PSB), do Maranh√£o; Paulo C√Ęmara (PSB), de Pernambuco; Camilo Santana (PT), do Cear√°; Jo√£o Azevedo (Cidadania), da Para√≠ba; Wellington Dias (PT), do Piau√≠; F√°tima Bezerra (PT), do Rio Grande do Norte; Belivaldo Chagas (PSD), de Sergipe; e Renan Filho (MDB), de Alagoas.

No fim de semana, Bolsonaro afirmou nas redes sociais que vai apresentar ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), pedidos de impeachment dos ministros do STF Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso por supostos crimes de responsabilidade.

Os dois magistrados t√™m sido bastante criticados pelo presidente da Rep√ļblica. Moraes autorizou a abertura de inqu√©rito contra o mandat√°rio pelo vazamento de uma investiga√ß√£o sigilosa da Pol√≠cia Federal durante a live nas redes sociais, e, antes, j√° havia inclu√≠do Bolsonaro no inqu√©rito das fake news.

Já Barroso, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), faz defesa enfática do sistema eleitoral, chamado de fraudulento por Bolsonaro. A proposta da adoção do voto impresso, bandeira do bolsonarismo, acabou derrotada no Congresso Nacional.

Tags