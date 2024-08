Inauguração de adutora em Pedra Branca é cancelada após equipamento ser vandalizado Crédito: Reprodução/ Instagram - Prefeito de Pedra Branca, Matheus Gois

A inauguração da adutora da Cachoeira dos Germanos, no município de Pedra Branca, distante 263 km de Fortaleza, teve de ser adiada devido a um caso de vandalismo contra o equipamento. A solenidade estava marcada para a próxima quarta-feira, 28. O Governo do Estado informou que a inauguração da Adutora de Pedra Branca, que aconteceria na quarta-feira, 28, foi adiada e que uma nova data será informada posteriormente. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com o prefeito do município, Matheus Gois (PT), a cerimônia de inauguração contaria com a presença do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT).

“O governador me ligou pessoalmente para dizer que vai mandar investigar essa situação. Aqui em Pedra Branca estamos vivendo dias atípicos, com muitas ameaças, mas nós não vamos nos calar. Esse crime vai ser descoberto e as pessoas que fizeram isso vão pagar porque não tiraram da gestão, tiraram do povo de Pedra Branca”, pontuou. Veja

A adutora consiste em um canal, galeria ou encanamento destinado a conduzir a água da estação de tratamento aos reservatórios de distribuição, depois de receber tratamento. Com a ferramenta, as águas do açude da Cachoeira dos Germanos chegariam à sede do município,viabilizando a estabilidade hídrica do município.

O Governo do Ceará, por meio da Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH) e da Superintendência de Obras Hidráulicas (Sohidra), em convênio com a Prefeitura de Pedra Branca, assinou, em junho de 2022, a ordem de serviço para o início das obras. O equipamento teve um custo total de R$ 22.164.416,82.

Em nota, a Secretaria da Segurança e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) está investigando a ocorrência de dano ao patrimônio público. "A Delegacia Municipal de Pedra Branca está a cargo das investigações acerca do caso. No momento, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizam diligências pela área, com o intuito de identificar e capturar os suspeitos de envolvimento com o caso", complementa a pasta. Denúncias A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.