Três homens são presos por porte ilegal de arma de fogo em Pedra Branca

Em um dos locais onde a Polícia executou o mandado de busca e apreensão, foi encontrado um revólver calibre 38 com um adolescente

Equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar do Ceará prenderam três homens e apreenderam um adolescente em Pedra Branca, na microrregião de Senador Pompeu. Os suspeitos teriam envolvimento com cinco homicídios nos últimos meses, resultado de brigas entre grupos criminosos. Na operação, três armas de fogo foram apreendidas pela polícia.

Em um dos locais onde a polícia executou o mandado de busca e apreensão, foi encontrado um revólver calibre 38 com um adolescente. Na outra residência, onde foi cumprida a outra ordem judicial contra Reginaldo Rodrigues de Freitas, que acabara de completar 18 anos, foram localizados um revólver calibre 32 e um revólver calibre 38. Na ocasião, foram presos Igor Galdino, 25, com passagens por roubo, e Petry Henrique da Silva, de 18 anos.



Os suspeitos foram levados até a Delegacia de Pedra Branca. Reginaldo, Petry e Igor foram presos em flagrante por associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo, já o adolescente responderá por atos análogos a associação criminosa e a porte ilegal de arma de fogo. O quarteto encontra-se à disposição da Justiça e as armas confiscadas passarão por exame pericial a fim de relacioná-las aos homicídios.



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Pedra Branca: (88) 3515.1599

