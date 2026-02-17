Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bayer anuncia acordo bilionário para encerrar litígios sobre seu herbicida Roundup

Autor Louis VAN BOXEL-WOOLF
O grupo Bayer, por meio de sua filial Monsanto, anunciou nesta terça-feira (17) um acordo de até 7,25 bilhões de dólares (R$ 37,94 bilhões) para cobrir reivindicações "atuais e futuras" relacionadas ao herbicida à base de glifosato Roundup, associado a alguns tipos de câncer.

Esses pagamentos serão anuais, "limitados e decrescentes", e poderão ser efetuados ao longo dos próximos 21 anos, o que oferecerá "maior previsibilidade financeira" ao grupo, informou um comunicado.

O acordo coletivo, que ainda deve ser aprovado pelo tribunal de St. Louis (Missouri, Estados Unidos), oferece à Bayer uma saída diante da avalanche de ações judiciais relacionadas ao herbicida de sua filial americana.

O grupo com sede em Leverkusen, na Alemanha, aumentará em 4 bilhões de euros (R$ 24,74 bilhões) suas provisões destinadas a litígios sobre esse produto, elevando o total para 11,8 bilhões de euros (R$ 72,99 bilhões).

A Agência Internacional para Pesquisa sobre o Câncer considera o glifosato, um dos componentes do Roundup, como provável carcinógeno, mas a Bayer afirma que estudos científicos e autorizações regulatórias demonstram que o herbicida é seguro.

O produto foi acusado de favorecer o desenvolvimento de linfomas não Hodgkin (LNH), um tipo de câncer.

A Bayer recordou, no entanto, que as medidas anunciadas nesta terça-feira são adotadas "unicamente para conter os litígios" e que os acordos firmados com os demandantes "não implicam qualquer reconhecimento de responsabilidade ou culpa".

Desde a compra da companhia americana Monsanto, em 2018, a Bayer já desembolsou mais de 10 bilhões de dólares (R$ 52,34 bilhões) em processos judiciais.

Em janeiro, a Suprema Corte dos Estados Unidos aceitou examinar o recurso do gigante alemão do setor agroquímico contra uma indenização de 1,25 milhão de dólares (R$ 6,54 milhões) concedida a um homem do Missouri, que alegou que o Roundup foi responsável por seu câncer.

A empresa sustenta que deveria estar protegida contra ações estaduais porque a Agência de Proteção Ambiental (EPA) federal autorizou a venda do Roundup a consumidores e agricultores americanos sem qualquer advertência.

O acordo anunciado nesta terça-feira e o recurso à Suprema Corte são etapas "independentemente necessárias" e "que se reforçam mutuamente", acrescentou o grupo.

Cerca de 67 mil processos seguem pendentes, e o CEO da Bayer, Bill Anderson, declarou ao Wall Street Journal no ano passado que a empresa poderia abandonar o Roundup, o herbicida mais popular do mundo, citando o custo das prolongadas batalhas judiciais.

