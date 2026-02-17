Bayer anuncia acordo bilionário para encerrar litígios sobre seu herbicida Roundup

O grupo Bayer, por meio de sua filial Monsanto, anunciou nesta terça-feira (17) um acordo de até 7,25 bilhões de dólares (R$ 37,94 bilhões) para cobrir reivindicações "atuais e futuras" relacionadas ao herbicida à base de glifosato Roundup, associado a alguns tipos de câncer. Esses pagamentos serão anuais, "limitados e decrescentes", e poderão ser efetuados ao longo dos próximos 21 anos, o que oferecerá "maior previsibilidade financeira" ao grupo, informou um comunicado.

O acordo coletivo, que ainda deve ser aprovado pelo tribunal de St. Louis (Missouri, Estados Unidos), oferece à Bayer uma saída diante da avalanche de ações judiciais relacionadas ao herbicida de sua filial americana.

O grupo com sede em Leverkusen, na Alemanha, aumentará em 4 bilhões de euros (R$ 24,74 bilhões) suas provisões destinadas a litígios sobre esse produto, elevando o total para 11,8 bilhões de euros (R$ 72,99 bilhões). A Agência Internacional para Pesquisa sobre o Câncer considera o glifosato, um dos componentes do Roundup, como provável carcinógeno, mas a Bayer afirma que estudos científicos e autorizações regulatórias demonstram que o herbicida é seguro. O produto foi acusado de favorecer o desenvolvimento de linfomas não Hodgkin (LNH), um tipo de câncer.

A Bayer recordou, no entanto, que as medidas anunciadas nesta terça-feira são adotadas "unicamente para conter os litígios" e que os acordos firmados com os demandantes "não implicam qualquer reconhecimento de responsabilidade ou culpa". Desde a compra da companhia americana Monsanto, em 2018, a Bayer já desembolsou mais de 10 bilhões de dólares (R$ 52,34 bilhões) em processos judiciais. Em janeiro, a Suprema Corte dos Estados Unidos aceitou examinar o recurso do gigante alemão do setor agroquímico contra uma indenização de 1,25 milhão de dólares (R$ 6,54 milhões) concedida a um homem do Missouri, que alegou que o Roundup foi responsável por seu câncer.