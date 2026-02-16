Mourinho nega rumores sobre um possível retorno ao Real Madrid

O técnico do Benfica, José Mourinho, negou os rumores de um possível retorno ao comando do Real Madrid antes do jogo de ida entre as duas equipes pela repescagem para as oitavas de final da Liga dos Campeões. O veterano treinador português, de 63 anos, que já comandou o Real Madrid entre 2010 e 2013, possui uma cláusula em seu contrato com o Benfica que lhe permite deixar o clube, o que alimentou rumores nas últimas semanas sobre um possível retorno a Madri na próxima temporada.

Mourinho admitiu ter uma grande amizade com o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, mas ao ser questionado se pode ser descartada uma aproximação com o dirigente com vistas à uma volta sua ao clube madridista, respondeu: "Sim, pode".

O treinador explicou que a cláusula em seu contrato que lhe permitiria deixar o Benfica foi incluída porque, quando assinou em meados de setembro, o clube português estava em meio a eleições presidenciais, e a cláusula lhe permitia sair caso o novo presidente fosse alguém diferente de Rui Costa, que o havia contratado. Mourinho relembrou sua passagem pelo Real Madrid: "Dei tudo ao Real Madrid, tudo o que eu tinha. Fiz coisas boas, fiz coisas ruins, mas dei absolutamente tudo". - "Estão feridos" -

"Quando alguém sai de um clube com esse tipo de sentimento, acho que sempre existe uma ligação... Os torcedores têm uma ótima opinião sobre mim, e isso é fantástico, mas não quero alimentar histórias que não existem", acrescentou. "Não há nada acontecendo com o Real Madrid", insistiu. Esses rumores também foram alimentados pela crise que o Real Madrid atravessou, que em janeiro culminou com a demissão de Xabi Alonso como técnico e a contratação de Álvaro Arbeloa.