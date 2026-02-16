Guatemala encerra estado de sítio e prepara nova operação de segurança

A Guatemala encerrou nesta segunda-feira (16) o estado de sítio declarado há um mês após vários ataques armados da gangue Barrio 18 que deixaram 11 policiais mortos, e se prepara para um novo reforço de segurança na capital. O presidente Bernardo Arévalo determinou a medida, que permitia prisões sem mandado judicial, diante da violência desencadeada por essa gangue, declarada "organização terrorista" pela Guatemala e pelos Estados Unidos, quando as autoridades ocuparam três presídios que estavam sob seu controle.

Arévalo anunciou na noite de domingo que na terça-feira entrará em vigor o "estado de prevenção", menos restritivo, mas com um destacamento de policiais e soldados na Cidade da Guatemala e em seus municípios vizinhos.

"Nosso governo continuará trabalhando para que possamos voltar a caminhar por nossas ruas e nossos bairros com mais tranquilidade", afirmou o mandatário ao dar por concluído o estado de sítio. Ao assegurar que a medida teve resultados "contundentes", Arévalo afirmou que foram detidos 83 membros de gangues "de alta periculosidade", as extorsões caíram 33% e os homicídios 49%, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Segundo o presidente, durante os 30 dias de estado de sítio foi controlada a operação das gangues ao cortar "os sistemas de comunicação dentro das prisões" com o exterior.

Nas ruas, alguns duvidam que a violência vá acabar. A tutora educacional Mariela Raxón, de 40 anos, lamentou que na Guatemala sejam aplicadas medidas "frágeis disfarçadas de grandes decisões", sem atacar pela "raiz" problemas como a pobreza, que faz parte da origem das gangues. Sob o chamado Plano Sentinela, policiais e soldados realizarão patrulhas conjuntas na área metropolitana "com altos índices de extorsão e assaltos" e em municípios vizinhos, informou o Ministério da Defesa em um comunicado.