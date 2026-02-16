Brentford põe fim ao conto de fadas do amador Macclesfield na Copa da Inglaterra

O Macclesfield FC, time amador da sexta divisão que havia eliminado o atual campeão Crystal Palace na fase anterior, se despediu da Copa da Inglaterra (FA Cup) nesta segunda-feira (16) após perder por 1 a 0 para o Brentford, outro time da Premier League, em uma partida em que resistiu por mais de uma hora. Na fase anterior, em 10 de janeiro, o Macclesfield protagonizou uma das maiores zebras nos 150 anos de história da FA Cup ao eliminar o então campeão Crystal Palace, que atualmente ocupa a 13ª posição na Premier League: uma diferença de 117 posições os separava na hierarquia do futebol inglês.

Mas nesta segunda-feira, em seu modesto estádio Moss Rose Ground (5.350 lugares e grades ao longo das linhas laterais), os 'Silkmen', que competem na National League North, sucumbiu diante do sétimo colocado da Premier League.

Os jogadores comandados por John Rooney, irmão mais novo de Wayne Rooney, ex-capitão da seleção inglesa, resistiram bravamente aos profissionais. O Brentford, que logicamente teve a posse de bola (75%), tampouco foi muito preciso, dando apenas um chute na direção do gol em 16 tentativas nos noventa minutos. Um gol contra do azarado zagueiro Sam Heathcote, após um cruzamento aparentemente inofensivo, permitiu que o time do oeste de Londres balançasse a rede faltando 20 minutos para o fim do jogo (70').

Fundado em 1874, o Macclesfield entrou num processo de falência em setembro de 2020. Resgatado por um empresário local, o clube do norte da Inglaterra está gradualmente se reerguendo das profundezas do futebol inglês. --- Resultados dos 16-avos de final da Copa da Inglaterra:

- Sexta-feira, 13 de fevereiro (+) Wrexham (WAL) - Ipswich Town 1 - 0 Hull - (+) Chelsea 0 - 4

- Sábado, 14 de fevereiro Burton Albion - (+) West Ham 0 - 1 (depois da prorrogação) Burnley - (+) Mansfield Town 1 - 2