Nottingham Forest anuncia Vitor Pereira, seu quarto treinador da temporada

O português Vítor Pereira foi anunciado como novo técnico do Nottingham Forest, o quarto treinador da temporada no clube inglês, anunciou neste domingo (15) o clube que luta pela permanência na Premier League.

Pereira, de 57 anos, sucede Nuno Espírito Santo, Ange Postecoglou e Sean Dyche, este último demitido na madrugada de quinta-feira após o empate do Forest contra o Wolverhampton Wanderers, lanterna da Premier League.