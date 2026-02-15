Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nottingham Forest anuncia Vitor Pereira, seu quarto treinador da temporada

Autor AFP
Tipo Notícia

O português Vítor Pereira foi anunciado como novo técnico do Nottingham Forest, o quarto treinador da temporada no clube inglês, anunciou neste domingo (15) o clube que luta pela permanência na Premier League. 

Pereira, de 57 anos, sucede Nuno Espírito Santo, Ange Postecoglou e Sean Dyche, este último demitido na madrugada de quinta-feira após o empate do Forest contra o Wolverhampton Wanderers, lanterna da Premier League.

O técnico português é um velho conhecido do dono do Forest, o magnata grego Evangelos Marinakis, tendo anteriormente treinado o Olympiacos, clube que também pertence ao empresário. 

Pereira salvou o Wolverhampton do rebaixamento na temporada passada, mas foi demitido pelos Wolves no início desta temporada devido aos maus resultados. 

O Nottingham Forest ocupa atualmente a 17ª posição na Premier League com 27 pontos, apenas três à frente do West Ham United, que está em 18º lugar e é o primeiro time na zona de rebaixamento para a Championship (segunda divisão).

