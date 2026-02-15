Governo interino da Venezuela aprofunda mudanças ao eliminar programas e entidades chavistas

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, aprofunda suas mudanças no governo com a eliminação de sete programas sociais e organismos do chavismo, quatro deles criados pelo deposto Nicolás Maduro, informou a imprensa local neste domingo (15). Forças americanas capturaram o então presidente Maduro em uma incursão militar em 3 de janeiro, em Caracas, razão pela qual Rodríguez, que era sua vice-presidente, assumiu o poder de forma temporária.

Rodríguez pretende realizar mudanças ministeriais, uma reforma da legislação petrolífera e uma histórica lei de anistia cuja aprovação está prevista para a próxima semana.

Há um mês, nomeou o capitão Juan Escalona, segurança de Maduro, para chefiar o gabinete da Presidência, que cuida da agenda presidencial e serve de elo com os diversos órgãos do Estado. Um diário oficial datado de 9 de fevereiro e divulgado por veículos locais neste domingo mostra uma “reorganização do funcionamento” exatamente nessa pasta, com a eliminação de cinco programas sociais e duas entidades de coordenação e inteligência do Estado. Entre eles, destaca-se o Centro Estratégico de Segurança e Proteção da Pátria (Cesppa), criado em 2013, no primeiro mandato de Maduro, para unificar informações sobre temas estratégicos como defesa, inteligência e ordem interna. ONGs denunciavam, desde sua criação, restrições ao acesso à informação no país.

Foram encerrados três programas sociais conhecidos como “missões”, também criados no governo Maduro. Os outros dois programas e um órgão suprimidos foram criados e fortalecidos sob o mandato do popular falecido presidente Hugo Chávez (1999-2013). Algumas funções dos programas extintos serão realocadas para outro ministério, aponta o diário oficial. As numerosas missões do chavismo vão desde subsídios alimentares e econômicos até auxílios em saúde, moradia e educação, concebidos para atenuar as necessidades da população mais vulnerável. Esses programas foram bandeira primeiro de Chávez e, depois, de seu sucessor, Maduro.