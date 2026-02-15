Familiares de presos rejeitam julgamentos em massa em El Salvador

Familiares de presos que se consideram vítimas inocentes da guerra contra as gangues do presidente salvadorenho Nayib Bukele se manifestaram, neste domingo (15), nas ruas da capital contra os julgamentos em massa, por estimarem que serão condenados "justos como pecadores". Com cerca de 90.000 detidos no país desde 2022, o Ministério Público prevê concluir nos próximos meses cerca de 3.000 acusações contra supostos membros de gangues que seriam julgados ao mesmo tempo em grandes grupos.

Segundo organizações de direitos humanos, essa opção resultará na condenação de milhares de inocentes.

"Querem condenar os inocentes por crimes não cometidos. Por crimes cometidos por uma gangue", declarou à AFP Samuel Ramírez, líder do Movimento de Vítimas do Regime (Movir). Realizar julgamentos em massa "é condenar justos como pecadores e desrespeitar as garantias" do devido processo, declarou à AFP o advogado Félix López. "O justo" é "individualizar" os casos, acrescentou López, que tem um filho preso há um ano e assegura que ele "é inocente".