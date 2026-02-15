EUA abordam navio petroleiro ligado à Venezuela no Oceano Índico

As forças militares dos Estados Unidos abordaram o petroleiro Veronica III no Oceano Índico após rastrear a embarcação desde o Mar do Caribe, em operação voltada a coibir o transporte de petróleo sancionado ligado à Venezuela, informou o Pentágono neste domingo (15). A Venezuela depende há anos de uma frota paralela de navios com bandeiras falsas para inserir seu petróleo nas cadeias globais de abastecimento, driblando as sanções impostas pelos EUA. Em dezembro, o presidente Donald Trump ordenou uma quarentena de petroleiros sancionados para pressionar o então presidente Nicolás Maduro, que foi capturado em janeiro durante uma operação militar americana.

Vários navios deixaram a costa venezuelana após a captura de Maduro, incluindo o Veronica III. Em publicação na rede X, o Departamento de Defesa informou que tropas americanas embarcaram no petroleiro em uma operação de "direito de visita, interdição marítima e abordagem". Segundo o Pentágono, a embarcação "tentou desafiar a quarentena do presidente Trump", mas foi rastreada "do Caribe ao Oceano Índico" e interceptada.