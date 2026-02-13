Macron adverte que Europa terá que 'definir as regras de coexistência' com Rússia em caso de paz na Europa

O presidente francês, Emmanuel Macron, advertiu nesta sexta-feira (13)que a Europa terá de "definir suas regras de convivência" com a Rússia quando for alcançado um acordo de paz para pôr fim à guerra na Ucrânia.

"Os europeus devem iniciar esse trabalho, com sua própria reflexão e seus próprios interesses", disse o presidente francês na Conferência de Segurança de Munique.