Macron adverte que Europa terá que 'definir as regras de coexistência' com Rússia em caso de paz na Europa

Autor AFP
Tipo Notícia

O presidente francês, Emmanuel Macron, advertiu nesta sexta-feira (13)que a Europa terá de "definir suas regras de convivência" com a Rússia quando for alcançado um acordo de paz para pôr fim à guerra na Ucrânia.

"Os europeus devem iniciar esse trabalho, com sua própria reflexão e seus próprios interesses", disse o presidente francês na Conferência de Segurança de Munique.

O presidente francês propôs aos europeus "lançar uma série de consultas sobre esse tema importante".

Ele indicou que, se os europeus quiserem estar em "posição de força" para discutir com a Rússia no futuro, esses países devem "desenvolver ativamente" seus "instrumentos" em matéria de defesa, especialmente em sistemas de "bombardeios de precisão", acrescentou.

rússia ucrania

