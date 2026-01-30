Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Postos de gasolina têm longas filas em Cuba, que acusa EUA de 'asfixiar' sua economia

Jordane BERTRAND
Jordane BERTRAND Autor
O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, acusou, nesta sexta-feira (30), seu par americano, Donald Trump, de querer "asfixiar" a economia da ilha comunista, onde apagões diários se estendem por horas e as filas nos postos de gasolina não param de aumentar.

Na quinta-feira, Trump emitiu um decreto no qual ameaça com tarifas os países que vendem petróleo para Cuba e assegura que a ilha comunista representa uma "ameaça excepcional" para a segurança nacional dos Estados Unidos.

O anúncio preocupa a população cubana.

"Isso vai impactar diretamente a vida do cubano, mais cedo ou mais tarde isso vai influir, essa é a intenção", disse à AFP Jorge Rodríguez, analista de sistemas de 60 anos, em frente a um posto de gasolina com longas filas para abastecer em Havana. "É preciso se sentar para negociar" com Trump, opinou.

O presidente cubano assegurou, nesta sexta, que a ameaça tarifária de Trump a países que vendem petróleo para Havana "pretende asfixiar a economia cubana".

"Esta nova medida evidencia a natureza fascista, criminosa e genocida de uma corja que sequestrou os interesses do povo americano com fins puramente pessoais", acrescentou Díaz-Canel no X, em clara alusão ao secretário de Estado americano, Marco Rubio, um cubano-americano originário da Flórida que não esconde o desejo de ver uma mudança de regime em Havana.

A China também protestou contra a ameaça tarifária de Trump. O porta-voz da Chancelaria chinesa, Guo Jiakun, disse, nesta sexta, que seu país "apoia Cuba firmemente na defesa de sua soberania e segurança nacionais e em repúdio à interferência externa". 

"A China se opõe firmemente a medidas que privem o povo cubano de seu direito à subsistência e ao desenvolvimento", acrescentou.

Na noite de quinta-feira, o chanceler cubano, Bruno Rodríguez, já tinha denunciado o "brutal ato de agressão" contra seu povo que, "durante mais de 65 anos" tem sido submetido "ao mais prolongado e cruel bloqueio econômico já aplicado contra toda uma nação".

A ilha caribenha, governada pelo Partido Comunista de Cuba (PCC, único), é submetida a um embargo dos Estados Unidos desde 1962, que Trump reforçou consideravelmente desde seu primeiro mandato (2017-2021).

- Mais pressão -

Este decreto aumenta a pressão sobre a ilha, imersa em uma grave crise econômica e com sérias dificuldades para atender às suas necessidades de combustível e eletricidade.

Na manhã desta sexta, devido aos cortes de eletricidade que afetam o acesso à internet e à mídia, muitos cubanos desconheciam as ameaças americanas.

Segundo o texto do decreto, a decisão americana se baseia na declaração de um "estado de emergência" em relação à "ameaça excepcional" que Cuba representa para a segurança nacional dos Estados Unidos.

Em particular, Washington critica as autoridades cubanas por "se alinharem e apoiarem vários países, organizações terroristas internacionais e atores hostis aos Estados Unidos", entre eles Rússia, China, Irã, e os grupos Hamas e Hezbollah.

Cuba também é acusada de "desestabilizar a região mediante a imigração e a violência", ao mesmo tempo em que "propaga suas ideias, programas e práticas comunistas".

O decreto americano não detalha quais países seriam punidos com tarifas, mas na região, o México ainda fornece petróleo a Cuba.

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmou na terça-feira que "o México seguirá sendo solidário" com Cuba. "A decisão do México de vender ou dar petróleo a Cuba por razões humanitárias também tem a ver com uma decisão soberana", que dura vários anos, disse. 

Entre janeiro e setembro de 2025, a petroleira mexicana Pemex exportou para a ilha 17.200 barris de petróleo bruto por dia e 2.000 barris de derivados, totalizando 400 milhões de dólares (aproximadamente R$ 2 bilhões, na cotação da época), segundo dados oficiais.

No começo de janeiro, Trump já tinha ameaçado o governo cubano. "Não HAVERÁ MAIS PETRÓLEO, NEM DINHEIRO PARA CUBA: ZERO!", assegurou, uma semana depois da surpreendente captura do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, por forças americanas.

"Sugiro-lhes encarecidamente que cheguem a um acordo antes que seja tarde demais", acrescentou, sem dar detalhes da natureza do acordo em questão.

Díaz-Canel afirmou, então, que "não existem diálogos" em curso entre seu país e os Estados Unidos.

Após a captura de Maduro, Trump pôs sob controle americano o setor petroleiro da Venezuela, que foi o principal fornecedor de petróleo para Cuba, seu aliado, no último quarto de século.

