Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Morre Catherine O'Hara, estrela de 'Esqueceram de Mim'

Morre Catherine O'Hara, estrela de 'Esqueceram de Mim'

Autor Paula RAMON
Autor
Paula RAMON Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Catherine O'Hara, vencedora do Emmy e estrela do filme "Esqueceram de Mim" e da série de televisão "Schitt's Creek", morreu aos 71 anos, informou nesta sexta-feira (30) seus representantes.

A morte de O'Hara foi confirmada à AFP por telefone pelo escritório de Marc Gurvitz, integrante de sua equipe de representação, sem revelar detalhes adicionais.

De acordo com o portal Page Six, a atriz canadense teria sido levada de ambulância na madrugada desta sexta-feira a um hospital em Los Angeles.

Os paramédicos teriam chegado à casa da estrela no luxuoso bairro de Brentwood após uma chamada de emergência e a transportaram em estado "grave" para um centro médico, onde ela faleceu, detalhou o veículo de comunicação.

O'Hara desenvolveu uma extensa carreira no cinema e na televisão, com papéis de destaque em filmes como "Os Fantasmas se Divertem" e, mais recentemente, na sátira da Apple TV+ sobre Hollywood, "The Studio".

— Carisma nas telas —

O'Hara nasceu em Toronto em 1954, onde iniciou a carreira no grupo de improvisação Second City Theatre, ao lado de Eugene Levy, com quem colaboraria em várias produções, incluindo a série de grande sucesso "Schitt's Creek".

Sua estreia no cinema aconteceu justamente ao lado de Levy, em "Imagem Dupla" (1980).

Após vários papéis na televisão, O'Hara conquistou o público com seu papel em "Os Fantasmas se Divertem", de Tim Burton, no qual interpretou Delia, a fútil madrasta de Lydia Deetz, personagem interpretada por Winona Ryder.

Dois anos depois, outro papel maternal consolidaria seu carisma nas telas ao interpretar a mãe de Macaulay Culkin na comédia de grande bilheteria "Esqueceram de Mim", que impulsionou a carreira do então ator infantil.

O'Hara retomaria o papel na sequência "Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova York" (1992) e colaboraria novamente com Burton ao dar voz a Sally, protagonista da animação "O Estranho Mundo de Jack".

Em seguida, vieram uma série de papéis na televisão, incluindo participações em "Segura a Onda", "Modern Family" e na distópica "The Last of Us".

Mas foi, sem dúvida, seu papel protagonista em "Schitt's Creek" que a tornou uma referência contemporânea.

Na pele de Moira, uma esposa rica que vai à falência e tenta se adaptar à sua nova realidade econômica, O'Hara cativou o público, e suas falas ácidas tornaram-se referências nas redes sociais.

— "Eternamente agradecido" —

A morte da atriz, indicada ao Globo de Ouro por seu trabalho em "The Studio", ao lado de Seth Rogen, comoveu fãs e colegas.

"Mãe, achei que ainda tivéssemos tempo. Eu queria mais, queria sentar em uma cadeira ao seu lado. Eu te ouvi, mas havia muito mais a dizer", escreveu Culkin nesta sexta-feira em uma publicação emocionante no Instagram.

"Eu te amo, nos veremos", acrescentou na legenda de duas fotos ao lado de O'Hara: uma durante as filmagens do longa e outra várias décadas depois.

"Foi incrível estar ao seu lado. Eternamente agradecido", escreveu o ator Pedro Pascal, com quem dividiu a tela em "The Last of Us".

A carismática atriz era casada com Bo Welch, um designer de produção premiado por seu trabalho em filmes como "Edward Mãos de Tesoura", também de Tim Burton.

O casal teve dois filhos, Matthew e Luke.

hg-pr/nn/cjc/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua entretenimento

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar