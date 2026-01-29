Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lego e tarifas: México anseia negociação comercial com EUA

Yussel GONZALEZ
Yussel GONZALEZ
Fabricar no México uma boneca ou um bloco de Lego exige grandes quantidades de plástico, importado principalmente da Ásia. Como outros setores, a indústria de brinquedos é afetada pelas tensões comerciais entre o governo americano de Donald Trump, o México e a China.

No início do ano, o México elevou para até 35% as tarifas sobre produtos e componentes de países sem acordos comerciais, medida que afeta sobretudo a China. Pequim denunciou uma "coerção", e analistas veem a decisão como um alinhamento do México aos Estados Unidos às vésperas da revisão do T-MEC, acordo de livre comércio que também inclui o Canadá.

A presidente Claudia Sheinbaum afirma que as tarifas buscam "fortalecer a economia" mexicana e criar fornecedores locais. A indústria de brinquedos, que abriga fábricas de marcas como Lego e Mattel, apoia a medida, mas alerta para o aumento dos custos.

- À espera do T-MEC -

O polietileno é produzido no país pela estatal Pemex, mas responde por apenas 20% da demanda do setor, que depende de importações. Muitos brinquedos também incorporam chips eletrônicos fabricados no exterior.

"Se você, como industrial, não tem a oferta [de insumos] no país, o que precisa fazer? Ir buscá-la fora", disse à AFP Miguel Ángel Martín, presidente da Associação Mexicana da Indústria de Brinquedos (AMIJU).

Segundo ele, a importação tornou-se uma questão geopolítica, ligada à revisão do T-MEC antes de 1º de julho. "Todos os Legos consumidos nos Estados Unidos e no Canadá são feitos no México. No entanto, estamos à espera de ver como termina essa negociação, que esperamos seja justa e beneficie os três países", afirmou.

- Discórdia em torno da China -

A China é motivo de atrito entre os parceiros do T-MEC. Em janeiro, Pequim assinou um acordo preliminar com o Canadá que prevê tarifas preferenciais de 6,1% para carros elétricos chineses. Trump reagiu com ameaças de tarifas de 100% e acusou Ottawa de virar um "porto de descarregamento" para produtos chineses.

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, classificou a declaração como parte da estratégia para a revisão do tratado. Sheinbaum, por sua vez, afirma que trabalhará para que o acordo "não se rompa".

Especialistas avaliam que os Estados Unidos buscam reforçar sua hegemonia regional e conter a influência chinesa. "O México não pode jogar em dois campos", disse Juan Francisco Torres Landa, do escritório Hogan Lovells. "Com a dependência econômica que temos, não há opção", acrescentou.

- Sobreviver -

Alguns setores, como o têxtil e o de calçados, se beneficiam das tarifas contra a China, mas outros, como o automotivo, seguem apreensivos. Para os fabricantes de brinquedos, o objetivo agora é "sobreviver e ir transferindo a produção pouco a pouco".

Martín diz que a indústria tentará absorver os custos para evitar impacto na inflação, mas alerta: "Se isso não tiver um desfecho razoavelmente bom, quem vai pagar no fim do ano será o consumidor".

