Minneapolis aguarda desescalada anunciada por Trump em sua campanha antimigratória

Minneapolis aguarda a "desescalada" prometida pelo presidente americano, Donald Trump, em sua campanha antimigratória nesta quarta-feira (28), enquanto os Estados Unidos ainda se recuperam da morte de mais um cidadão pelas mãos de agentes federais durante um protesto contra as operações antimigratórias. Na noite de terça-feira, Stephen Miller, um dos principais assessores de Trump, chegou a admitir que os agentes podem ter infringido o "protocolo" antes do incidente em que o enfermeiro americano Alex Pretti morreu no sábado durante um confronto com a Patrulha de Fronteira (CBP).

A morte do enfermeiro, de 37 anos, ocorre após a de outra cidadã americana, Renee Good, em 7 de janeiro, pelas mãos do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) na mesma cidade de 400 mil habitantes.

Dois agentes federais dispararam suas armas durante o confronto fatal com Pretti em um protesto em Minneapolis, de acordo com um relatório do Departamento de Segurança Interna enviado ao Congresso e publicado na terça-feira pela imprensa local. O relatório afirma que um agente da Patrulha da Fronteira gritou "Ele está armado!" diversas vezes enquanto os agentes tentavam conter o enfermeiro. "Aproximadamente cinco segundos depois, um agente da Patrulha da Fronteira disparou sua pistola Glock 19, fornecida pela CBP, e um agente da Alfândega e Proteção de Fronteiras também disparou sua pistola Glock 47, também fornecida pela CBP, contra Pretti", afirma o documento.

O texto não especifica se os tiros disparados pelos dois policiais atingiram o homem, nem quantos tiros foram disparados. Também não menciona se Pretti sacou sua arma, como sugerido pela secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, o que gerou duras críticas. A situação continua extremamente instável em Minneapolis. Na noite de terça-feira, a congressista democrata Ilhan Omar, nascida na Somália, foi atacada por um homem que avançou contra ela e a atingiu com um líquido desconhecido durante um comício.

Omar, uma figura proeminente da esquerda americana e um dos alvos favoritos dos ataques verbais de Trump, escapou ilesa e continuou seu discurso. "Precisamos abolir de uma vez por todas" a polícia migratória, insistiu ela, exigindo a renúncia da secretária Noem. A esquerda americana se opõe à ampla mobilização de agentes federais em Minneapolis, que foram enviados para prender um grande número de imigrantes em situação irregular, a fim de cumprir a promessa de Trump de multiplicar as deportações.

- "Assassino em potencial" - Diante das críticas, Trump pediu na terça-feira uma "desescalada" da situação em Minneapolis e descreveu a morte de Pretti como "muito triste", embora tenha descartado a demissão de Kristi Noem. "Vamos desescalar um pouco", disse o presidente à Fox News após enviar seu czar da imigração, Tom Homan, à cidade, onde se reuniu com o prefeito, o democrata Jacob Frey.