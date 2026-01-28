Influencer americano IShowSpeed mostra 'outra' África durante turnê

IShowSpeed, um influencer americano de 21 anos, disputou uma corrida contra um guepardo, pulou com guerreiros masai e atraiu milhares de pessoas durante uma turnê pela África, na qual também derrubou vários clichês sobre o continente. A turnê da estrela do YouTube e da Twitch, que começou na segunda-feira (29), percorreu 20 países, onde ele mostrou a seus dezenas de milhões de seguidores outra face da África, de uma mina de diamantes em Botsuana à descoberta da rica culinária da Etiópia, além de assistir à final da Copa Africana de Nações (CAN) de futebol no Marrocos.

IShowSpeed, nascido em Cincinnati, Ohio, como Darren Jason Watkins Jr., é um dos influenciadores com mais seguidores do mundo.

Neste mês, ele alcançou 50 milhões de inscritos no YouTube, e a revista Rolling Stone o classificou como o criador de conteúdo mais influente de 2025. Segundo a revista Forbes, sua renda líquida gira em torno de 20 milhões de dólares (R$106 milhões). Os inscritos de seu canal acompanharam sua turnê pela África. Alguns deles, americanos negros, chegaram a publicar vídeos bastante emocionados, nos quais explicaram como IShowSpeed lhes apresentou uma visão totalmente diferente do continente, distante dos clichês batidos de pobreza e violência. "Ele mostra outra África, uma África em movimento, que se moderniza e disposta a alcançar grandes coisas. Ele vai a lugares com infraestruturas modernas", afirmou à AFP Qemal Affagnon, da organização Internet Sem Fronteiras.

"Em um momento em que o Executivo americano às vezes pode retratar a África de forma mais depreciativa, ele oferece uma narrativa diferente. Isso ressoou especialmente entre seu público americano", indicou o especialista em redes sociais. Em Lagos, megacidade nigeriana com cerca de 20 milhões de habitantes, o influenciador comemorou seu aniversário e também a marca de 50 milhões de inscritos no YouTube. Na capital de Angola, Luanda, ele se disse surpreso com a recepção calorosa que recebeu.

"Eu amo o amor na África. A energia aqui é uma loucura", disse, entusiasmado. Em suas paradas no Quênia e em Adis Abeba, a arquitetura o impressionou. Ainda assim, ele teve cuidado para não abordar política em uma turnê que incluiu países autocráticos. Fazendo jus ao apelido "Speed" ("velocidade"), ele deu à turnê o mesmo formato de viagens anteriores, com suas equipes filmando tudo em ritmo frenético, entre descobertas culturais e conversas com vendedores e artistas de rua.

- Verdadeira imagem - IShowSpeed começou como muitos outros criadores de conteúdo, gravando-se enquanto jogava videogame. Mas o fã de futebol, especialmente de Cristiano Ronaldo, não se contentou em ficar sentado em sua cadeira de 'gamer' e viajou pela Ásia, Europa e América do Sul. Nos últimos anos, ele ganhou vários prêmios, incluindo o de 'streamer' do ano no Streamer Awards em 2024 e 2025.