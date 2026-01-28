Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Acidente aéreo deixa 15 mortos na Colômbia

Autor AFP
AFP Autor
Um acidente aéreo deixou 15 mortos nesta quarta-feira (28) no nordeste da Colômbia, perto da fronteira com a Venezuela, entre eles um congressista e um candidato à câmara baixa, informaram autoridades.

O avião, operado pela companhia aérea estatal colombiana Satena, havia decolado da cidade de Cúcuta para um voo de 23 minutos, mas perdeu contato pouco antes do pouso, por volta do meio-dia (14h00 de Brasília).

"Não há sobreviventes", disse à AFP um funcionário da Aeronáutica Civil Colombiana, órgão responsável pela segurança aérea no país. A causa do acidente é desconhecida.

Imagens compartilhadas em redes sociais mostram restos da fuselagem envoltos por arbustos. O governo mobilizou a Força Aérea para procurar o avião e recuperar os corpos no local do acidente. Trata-se de uma zona montanhosa, de clima muito variável e com vastas áreas controladas pela guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN).

"Sinto muito por esses mortos", publicou no X o presidente Gustavo Petro. "Toda a minha solidariedade às suas famílias."

A última localização da aeronave foi registrada no departamento do Norte de Santander, a 1.700 metros de altitude, segundo o rastreador de voos Flight Radar. "Sabemos que caiu em um povoado rural conhecido como Curasica, no município de La Playa del Belén", informou a ministra dos Transportes, María Fernanda Rojas.

- Congressista morto -

Entre as vítimas estão o candidato à câmara baixa Carlos Salcedo e o congressista Diógenes Quintero, que ocupava uma cadeira de paz, posição especial criada a partir do Acordo de Paz de 2016 com as Farc para garantir a representação parlamentar das vítimas do conflito.

Quintero, 36, nasceu na região conflituosa de Catatumbo, onde grupos armados disputam o controle da receita do narcotráfico e outras atividades ilegais. Foi eleito para a câmara baixa em 2022 e buscava a reeleição por um partido de centro-direita.

"Seu trabalho sempre foi comprometido com a construção da paz", publicou no X a vice-presidente colombiana, Francia Márquez.

O governador do Norte de Santander, William Villamizar, informou à revista Semana que os socorristas "já encontraram sete corpos e buscam os demais", e que o mau tempo dificulta os trabalhos.

A AFP entrou em contato com a Searca, empresa proprietária do avião, segundo o Ministério dos Transportes, mas a companhia não quis comentar o acidente.

A aeronave é um Beechcraft 1900, modelo americano que pode atingir uma velocidade máxima de aproximadamente 440 km/h.

Com uma floresta densa e cordilheiras nevadas, grande parte da Colômbia é de difícil acesso por terra, razão pela qual muitas localidades são conectadas por rotas aéreas.

