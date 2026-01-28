Acidente aéreo deixa 15 mortos na Colômbia

Um acidente aéreo deixou 15 mortos nesta quarta-feira (28) no nordeste da Colômbia, perto da fronteira com a Venezuela, entre eles um congressista e um candidato à câmara baixa, informaram autoridades. O avião, operado pela companhia aérea estatal colombiana Satena, havia decolado da cidade de Cúcuta para um voo de 23 minutos, mas perdeu contato pouco antes do pouso, por volta do meio-dia (14h00 de Brasília).

"Não há sobreviventes", disse à AFP um funcionário da Aeronáutica Civil Colombiana, órgão responsável pela segurança aérea no país. A causa do acidente é desconhecida.

Imagens compartilhadas em redes sociais mostram restos da fuselagem envoltos por arbustos. O governo mobilizou a Força Aérea para procurar o avião e recuperar os corpos no local do acidente. Trata-se de uma zona montanhosa, de clima muito variável e com vastas áreas controladas pela guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN). "Sinto muito por esses mortos", publicou no X o presidente Gustavo Petro. "Toda a minha solidariedade às suas famílias." A última localização da aeronave foi registrada no departamento do Norte de Santander, a 1.700 metros de altitude, segundo o rastreador de voos Flight Radar. "Sabemos que caiu em um povoado rural conhecido como Curasica, no município de La Playa del Belén", informou a ministra dos Transportes, María Fernanda Rojas.

- Congressista morto - Entre as vítimas estão o candidato à câmara baixa Carlos Salcedo e o congressista Diógenes Quintero, que ocupava uma cadeira de paz, posição especial criada a partir do Acordo de Paz de 2016 com as Farc para garantir a representação parlamentar das vítimas do conflito. Quintero, 36, nasceu na região conflituosa de Catatumbo, onde grupos armados disputam o controle da receita do narcotráfico e outras atividades ilegais. Foi eleito para a câmara baixa em 2022 e buscava a reeleição por um partido de centro-direita.

"Seu trabalho sempre foi comprometido com a construção da paz", publicou no X a vice-presidente colombiana, Francia Márquez. O governador do Norte de Santander, William Villamizar, informou à revista Semana que os socorristas "já encontraram sete corpos e buscam os demais", e que o mau tempo dificulta os trabalhos. A AFP entrou em contato com a Searca, empresa proprietária do avião, segundo o Ministério dos Transportes, mas a companhia não quis comentar o acidente.