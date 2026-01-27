Prefeito de Minneapolis anuncia a saída de 'alguns' agentes de imigração e Trump modera seu discurso

Alguns agentes federais de imigração deixarão Minneapolis nesta terça-feira (27), anunciou o prefeito da cidade, após o presidente Donald Trump suavizar sua posição em resposta à indignação nacional causada pelas mortes de dois manifestantes contra as operações de imigração. O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, afirmou nas redes sociais que "alguns agentes federais" deixarão a cidade, embora não tenha especificado quantos.

"Continuarei pressionando para que os demais envolvidos nesta operação deixem a cidade", disse o prefeito, acrescentando que conversou com Trump na segunda-feira: "O presidente concordou que a situação atual não pode continuar".

Trump suavizou seu tom na segunda-feira em relação à tensa situação em Minnesota, afirmando que não quer que pessoas "se machuquem ou morram" durante os protestos contra as operações de sua administração contra imigrantes sem documentos, embora tenha pedido o fim da "resistência e do caos". Após as mortes de dois cidadãos americanos nas ruas de Minneapolis em menos de três semanas, o magnata republicano anunciou em sua rede Truth Social que conversou por telefone com o governador de Minnesota, Tim Walz, e com o prefeito Frey, e prometeu diálogo. "Foi uma ligação muito positiva e parece mesmo que estamos em sintonia", disse ele, referindo-se ao governador.

Trump também anunciou o envio de seu czar da imigração, Tom Homan, ao estado do norte, incumbindo-o de informá-lo pessoalmente sobre a situação. A mídia local havia noticiado que o chefe da polícia de fronteira, Gregory Bovino, deixaria Minneapolis, mas o governo negou essas informações. A Casa Branca reagiu rapidamente quando o vídeo da morte mais recente viralizou e provocou protestos de rua, críticas dos ex-presidentes Bill Clinton e Barack Obama e, cada vez mais, de dentro do Partido Republicano de Trump.

A secretária de imprensa Karoline Leavitt expressou suas condolências pela morte de Alex Pretti, um enfermeiro que foi baleado e morto à queima-roupa por agentes de imigração no sábado, enquanto protestava em Minneapolis. Antes, funcionários de alto escalão do governo Trump haviam classificado Pretti, de 37 anos, como um "terrorista doméstico". - À justiça -

A morte de Pretti ocorre após a de outra manifestante, Renee Good, uma americana de 37 anos que também foi baleada e morta por um agente federal em Minneapolis, no dia 7 de janeiro. A indignação com esses eventos chegou até mesmo ao lado republicano. Na segunda-feira, Chris Madel, um dos advogados que representou o agente do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) envolvido, anunciou sua desistência da candidatura republicana ao governo de Minnesota.