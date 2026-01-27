Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Prefeito de Minneapolis anuncia a saída de 'alguns' agentes de imigração e Trump modera seu discurso

Autor Roberto SCHMIDT com Jordi ZAMORA em Washington
Roberto SCHMIDT com Jordi ZAMORA em Washington Autor
Alguns agentes federais de imigração deixarão Minneapolis nesta terça-feira (27), anunciou o prefeito da cidade, após o presidente Donald Trump suavizar sua posição em resposta à indignação nacional causada pelas mortes de dois manifestantes contra as operações de imigração. 

O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, afirmou nas redes sociais que "alguns agentes federais" deixarão a cidade, embora não tenha especificado quantos. 

"Continuarei pressionando para que os demais envolvidos nesta operação deixem a cidade", disse o prefeito, acrescentando que conversou com Trump na segunda-feira: "O presidente concordou que a situação atual não pode continuar". 

Trump suavizou seu tom na segunda-feira em relação à tensa situação em Minnesota, afirmando que não quer que pessoas "se machuquem ou morram" durante os protestos contra as operações de sua administração contra imigrantes sem documentos, embora tenha pedido o fim da "resistência e do caos". 

Após as mortes de dois cidadãos americanos nas ruas de Minneapolis em menos de três semanas, o magnata republicano anunciou em sua rede Truth Social que conversou por telefone com o governador de Minnesota, Tim Walz, e com o prefeito Frey, e prometeu diálogo. 

"Foi uma ligação muito positiva e parece mesmo que estamos em sintonia", disse ele, referindo-se ao governador.

Trump também anunciou o envio de seu czar da imigração, Tom Homan, ao estado do norte, incumbindo-o de informá-lo pessoalmente sobre a situação. 

A mídia local havia noticiado que o chefe da polícia de fronteira, Gregory Bovino, deixaria Minneapolis, mas o governo negou essas informações. 

A Casa Branca reagiu rapidamente quando o vídeo da morte mais recente viralizou e provocou protestos de rua, críticas dos ex-presidentes Bill Clinton e Barack Obama e, cada vez mais, de dentro do Partido Republicano de Trump. 

A secretária de imprensa Karoline Leavitt expressou suas condolências pela morte de Alex Pretti, um enfermeiro que foi baleado e morto à queima-roupa por agentes de imigração no sábado, enquanto protestava em Minneapolis. 

Antes, funcionários de alto escalão do governo Trump haviam classificado Pretti, de 37 anos, como um "terrorista doméstico".

- À justiça -

A morte de Pretti ocorre após a de outra manifestante, Renee Good, uma americana de 37 anos que também foi baleada e morta por um agente federal em Minneapolis, no dia 7 de janeiro. 

A indignação com esses eventos chegou até mesmo ao lado republicano. 

Na segunda-feira, Chris Madel, um dos advogados que representou o agente do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) envolvido, anunciou sua desistência da candidatura republicana ao governo de Minnesota. 

"Não posso apoiar as represálias lançadas por republicanos em todo o país contra os cidadãos do nosso estado, nem posso me considerar membro de um partido que o faria", enfatizou o advogado conhecido por defender as forças de ordem.

Segundo a imprensa americana, uma juíza federal prometeu tomar uma decisão rápida sobre o pedido do procurador-geral de Minnesota para suspender a operação anti-imigração no estado. 

Por outro lado, membros democratas do Congresso ameaçam bloquear o financiamento do governo caso as agências federais de imigração não sejam reformadas.

- "Mentiras repugnantes" -

Em Minneapolis, os moradores continuam prestando homenagem a Pretti em um memorial improvisado. 

"É aterrorizante e profundamente desprezível poder executar alguém a sangue frio na rua e depois difamá-lo e mentir sobre o que aconteceu", disse Stephen McLaughlin, um aposentado de 68 anos, à AFP na segunda-feira. 

Assim como no caso de Renee Good, o governo culpou o enfermeiro, criticando-o por portar uma arma, para a qual, segundo as autoridades locais, ele tinha permissão.

Uma análise dos vídeos feita pela AFP parece contradizer a versão oficial que o retrata como uma ameaça. As imagens mostram o enfermeiro na rua, filmando com seu celular homens armados vestindo coletes com a palavra "polícia". 

Ele intervém quando um policial empurra um manifestante e é atingido no rosto por gás lacrimogêneo. Um policial o imobiliza e vários de seus colegas intervêm.

Enquanto um policial de uniforme cinza parece retirar uma arma da cintura de Pretti, ajoelhado entre vários outros policiais, um tiro é disparado. Os policiais recuam abruptamente e disparam mais alguns tiros à distância. Pelo menos dez tiros são ouvidos. 

Em um comunicado, seus pais acusaram o governo de espalhar "mentiras repugnantes" sobre seu filho.

