Irã alerta para 'consequências destrutivas' caso UE classifique a Guarda Revolucionária como organização terrorista

O Irã alertou, nesta terça-feira (27), para "consequências destrutivas" caso a Guarda Revolucionária seja classificada como "organização terrorista" pela União Europeia, conforme solicitado pela Itália, informou a mídia estatal. O Irã convocou o embaixador italiano e condenou as declarações italianas como "irresponsáveis", alertando para "consequências destrutivas" caso a UE aceite a proposta, informou a agência de notícias oficial Irna.

O Ministério das Relações Exteriores instou a Itália a "reconsiderar sua posição equivocada sobre o Irã", segundo a mesma fonte.

O ministro das Relações Exteriores italiano, Antonio Tajani, indicou na segunda-feira que proporá a seus homólogos da UE, na quinta-feira, a inclusão da Guarda Revolucionária na lista europeia de organizações terroristas. Tajani citou "as perdas sofridas pela população civil durante as manifestações". Os protestos começaram devido a reivindicações econômicas e, segundo as autoridades, transformaram-se, no início de janeiro, em "levantes orquestrados por forças estrangeiras" contra o governo, resultando em milhares de mortes.