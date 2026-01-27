Agentes migratórios começam a deixar Minneapolis enquanto avança investigação sobre morte de ativista

Agentes migratórios destacados em Minneapolis começarão a deixar a cidade nesta terça-feira (27), segundo autoridades locais, enquanto avançam as investigações sobre a morte a tiros de um ativista que filmava uma operação policial. Ativistas indignados com a morte de Alex Pretti, enfermeiro de 37 anos que registrava uma operação e morreu durante a detenção, foram ao local do ataque armado para deixar flores e objetos diante de um memorial improvisado.

"Obrigado por sua compaixão e amor por todos de quem você cuidou", dizia um cartaz deixado no local do incidente.

"Somos uma comunidade muito unida, diria até comparável à de qualquer outro estado, então é realmente bonito ver todos se reunirem assim e lutarem contra essas injustiças", disse à AFP a manifestante Jasmine Nelson, de 21 anos. Pretti portava uma arma, e inicialmente a secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, o acusou de "terrorista", o mesmo termo usado para qualificar outra ativista morta a tiros em 7 de janeiro, Renée Good, mãe de 37 anos, dentro de seu carro. As declarações de Noem provocaram indignação entre ativistas e foram seguidas por uma clara desescalada por parte do governo Trump.

- Imagens de câmeras corporais - A emissora Fox citou um porta-voz do Departamento de Segurança Interna que afirmou haver imagens de câmeras corporais dos agentes envolvidos na tentativa de detenção de Pretti. O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, afirmou na rede social X que "alguns agentes federais" deixarão a cidade, sem informar quantos.

"Continuarei pressionando para que o restante dos envolvidos nessa operação vá embora", disse o prefeito, que acrescentou ter falado com Trump na segunda-feira: "O presidente concordou que a situação atual não pode continuar". Trump reduziu o tom diante da comoção provocada pela morte do segundo ativista e anunciou o envio de seu "czar" migratório, Tom Homan, a Minneapolis, para informá-lo pessoalmente sobre a situação. O comandante da Patrulha de Fronteira que liderava as operações em Minneapolis, Greg Bovino, deixará a cidade.

Minneapolis é uma cidade-santuário, ou seja, não coopera com as autoridades federais na repressão à imigração irregular. Trump voltou a exigir na segunda-feira a cooperação das autoridades locais para evitar novas tragédias em uma de suas principais políticas. A oposição democrata, por sua vez, exige o fim do envio do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) e da Patrulha de Fronteira e ameaça inclusive bloquear no Senado votações orçamentárias iminentes.