Submersível revela detalhes do fundo do oceano

Anêmona a 900 metros de profundidade sendo filmada pelo submersível Nadir da OceanX, perto da ilha de Sulawesi, na Indonésia / Crédito: SARA HUSSEIN / AFP

Um submersível com cúpula frontal mergulha lentamente no mar diante da Indonésia e desce quase mil metros em busca de novas espécies, micróbios que comem plástico e compostos que um dia poderiam se transformar em medicamentos. Cientistas indonésios dentro do submersível Neptune da OceanX, a centenas de metros abaixo da superfície, perto da ilha de Sulawesi, na Indonésia Crédito: SARA HUSSEIN / AFP Piloto (ao centro) e cientistas marinhos indonésios sentados dentro de um submersível após serem liberados do OceanXplorer, um navio de pesquisa operado pela organização sem fins lucrativos OceanX, para iniciar um mergulho nas águas da ilha de Sulawesi Crédito: YASUYOSHI CHIBA / AFP

Neste mês, a AFP embarcou em um dos dois submersíveis da OceanX, uma organização sem fins lucrativos apoiada pelo bilionário Ray Dalio e seu filho, que leva cientistas a bordo de seu navio, o OceanXplorer, para estudar o mundo marinho.

A embarcação conta com laboratórios para sequenciamento genético, um helicóptero para estudos aéreos e um veículo operado à distância (VOD) capaz de descer até 6 mil metros abaixo da superfície. Seus dois submersíveis dispõem de braços hidráulicos de coleta e tubos de sucção a câmeras de alta definição, o que permite revelar a vida que existe em algumas das condições mais extremas do planeta. A missão mais recente do navio se concentra em uma cadeia de montes submarinos diante da ilha de Celebes, na Indonésia, mapeada no ano passado por cientistas a bordo.

Uma nova equipe de cientistas indonésios agora estuda sua biodiversidade, por meio de mergulhos em submersível que colocam os pesquisadores diretamente no ambiente analisado. Quando o submersível ultrapassa os 200 metros de profundidade, desaparecem os últimos vestígios de luz e o índigo se dissipa até a escuridão total. Husna Nugrahapraja, cientista indonésio na missão, admitiu sentir-se "um pouco nervoso e ansioso" durante sua primeira descida em submersível.

No início, trata-se de um ambiente "muito solitário", disse à AFP esse professor adjunto do Institut Teknologi Bandung. As luzes da nave ofereciam a única iluminação, revelando nuvens de "neve marinha", uma chuva de detritos, incluindo animais em decomposição, que cai continuamente rumo às profundezas e cria a impressão de uma televisão antiga presa entre canais. Assim, torna-se visível uma vida marinha que a maioria das pessoas nunca vê, incluindo delicados ctenóforos que exibem como pequenas luzes ao longo de seus flancos.

Sifonóforos — criaturas em grande parte translúcidas, com formas caprichosas que lembram desenhos de crianças pequenas - brilhavam enquanto derivavam. Show de luzes O submersível Neptune, do OceanXplorer, é projetado para coleta e observação científica, enquanto a nave Nadir conta com câmeras e luzes ideais para conteúdo multimídia de alto nível. Isso reflete a ideia da OceanX de que imagens impactantes tornam a pesquisa mais acessível e ampliam seu alcance.