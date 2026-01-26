Ao futebol, o que é do futebol: dez anos de uma gestão transformadora na CONMEBOL
A gestão de Alejandro Domínguez como presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) completa 10 anos em 26 de janeiro de 2026, um período de mudanças profundas na organização do futebol regional, comandados pela máxima de “reinvestir no futebol o que o futebol gera”
Luque, 23 de janeiro de 2026. - A administração da CONMEBOL iniciou sua gestão em 2016 decidida a dar total transparência à organização, profissionalizar a instituição e seus talentos, gerar regras claras e, principalmente, reinvestir no futebol.
O próprio Domínguez disse em uma ocasião que, ao começar a sua administração, encontrou uma “confederação estruturada como se fosse uma organização do século XIX, administrada como se fosse um caixa pessoal. A própria confederação pagava despesas familiares não apenas dos membros da presidência, mas de todo o círculo próximo”.
“O objetivo era o dinheiro, e o meio era o futebol. O que nós fizemos foi focar no futebol e em todo o ecossistema que vive ao redor dele”, afirmou.
A gestão começou por colocar ordem nos estatutos, alterando-os para proteger a CONMEBOL de quem, eventualmente, venha a comandá-la. Esta e outras medidas - como a primeira auditoria forense realizada por uma confederação de futebol - permitiram recuperar a credibilidade institucional e reabrir o acesso ao crédito.
Da mesma forma, fontes da instituição afirmam que foi possível recuperar mais de US$ 130 milhões vinculados ao caso de corrupção conhecido como FIFA Gate e, com o tempo, obter certificações ISO de qualidade por suas ações de prevenção ao suborno e conformidade com padrões e normas.
O foco no futebol
Uma vez transformadas a instituição e a gestão, buscou-se revalorizar os torneios e criar uma dinâmica positiva, na qual torneios melhores se tornaram mais atraentes para os detentores de direitos e para os patrocinadores, gerando maiores receitas que, por sua vez, foram reinvestidas nas associações sul-americanas.
A CONMEBOL afirma que destina 100% de seus gastos ao futebol. Segundo a instituição, 95% são investidos diretamente em suas Associações, nos clubes, em tecnologia e logística, por meio dos diferentes torneios e programas de desenvolvimento. Os 5% restantes são destinados à gestão do futebol sul-americano.
Assim, mais d e US$ 58[1] 7 milhões foram investidos nas associações filiadas e mais de 60 estádios da América do Sul foram reformados, a um custo de US$ 180 milhões, segundo números fornecidos pela entidade esportiva. Tudo isso viabilizou a realização de torneios de alta qualidade, o que permitiu elevar as premiações para os clubes participantes em mais de 442% entre 2015 e 2025.
Paralelamente, a CONMEBOL tem apostado no desenvolvimento do futebol feminino em nível regional - com um crescimento de quase 200% no investimento entre 2018 e 2024, segundo informações fornecidas pelas autoridades - e também nas categorias de base. Foram criados oito torneios para mais de 500 mil jovens e, a cada ano, mais de 20 mil meninas passam a ter a oportunidade de jogar futebol.
E não se trata apenas de fornecer somente espaços esportivos. As horas de capacitação para treinadores foram ampliadas, com mais de 26 cursos em três idiomas. Também foram investidos mais de US$ 150 milhões em infraestrutura, formação e gestão institucional.
Os resultados
O esforço empreendido nesses 10 anos, a imagem renovada da CONMEBOL e a gestão permitiram que, na região, fossem organizadas nove Copas do Mundo da FIFA nas modalidades Futsal, Sub-17 feminino, futebol de praia, Sub-17 masculino, Sub-20 masculino e Sub-20 feminino. Também foi realizado, no Paraguai, o 75º Congresso da FIFA, em 2025.
E, no período, foram conquistados nove títulos mundiais, começando pela Copa do Mundo da FIFA no Catar (vencida pela Argentina em 2022); a Sub-20 (Uruguai em 2023); a Sub-17 (Brasil em 2019); a Copa do Mundo de Futebol de Praia (Brasil em 2017, 2024 e 2025); a Copa do Mundo de Futsal (Argentina em 2016 e Brasil em 2024) e a Copa do Mundo de Futsal feminina (Brasil em 2025).
Com a tecnologia à disposição
A CONMEBOL também tem se dedicado a produzir torneios melhores para os espectadores e fãs de futebol. O trabalho começou com a criação de padrões de alta qualidade na produção e na transmissão das partidas.
Atualmente, o VAR[2] é aplicado em todas as partidas dos principais torneios e colocou a organização como pioneira em sua implementação. Como complemento, foi criado o primeiro Centro[3] de Treinamento Tecnológico de Arbitragem (CETA) da região.
Além disso, buscou-se melhorar a experiência do espectador, com a criação de finais únicas nos principais torneios. Essas mudanças resultaram em marcas históricas de audiência.
Mais perto das comunidades
Que o futebol é a paixão de milhões de pessoas na América do Sul não é nenhuma novidade. E, como parte desse universo, a CONMEBOL vem se abrindo às comunidades; de forma direta, com suas ações sociais em Luque, no Paraguai, onde fica a sua sede, e de forma indireta, por meio das associações filiadas. A instituição criou o Complexo CONMEBOL SUMA, em Luque, um espaço educativo e de formação integral para crianças e adolescentes - financiado integralmente com recursos recuperados do FIFA Gate - e também remodelou completamente o seu Museu da CONMEBOL, que já recebeu mais de 120 mil visitas desde a sua reabertura.
Em termos regionais, podem-se destacar as ações realizadas durante a pandemia. Foram destinados mais de US$ 95 milhões em diferentes formas de auxílio financeiro quando o vírus da covid-19 paralisou o futebol e a incerteza sobre seu futuro era total. Com a chegada das vacinas, a CONMEBOL entregou mais de 50 mil doses ao futebol sul-americano e à sociedade em geral.
Assim, após uma década de esforço, a organização alcançou marcos que serão inesquecíveis.
Em 2027, o Brasil receberá a Copa do Mundo Feminina da FIFA e, em 2030, Uruguai, Argentina e Paraguai sediarão partidas no âmbito da Copa do Mundo da FIFA, cuja edição principal será organizada por Espanha, Marrocos e Portugal, no centenário do primeiro título conquistado pelo Uruguai em casa, em 1930.
