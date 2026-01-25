Copa do Mundo feminina no Brasil é um 'prêmio' após anos de 'discriminação', diz Arthur Elias

A Copa do Mundo feminina de 2027 no Brasil é um "prêmio" para a América do Sul, que vai deixando para trás anos de "discriminação" contra as mulheres no futebol da região, disse em entrevista à AFP o técnico da Seleção Brasileira, Arthur Elias. O Brasil, onde o futebol feminino foi proibido por lei entre 1941 e 1979, será o primeiro país sul-americano a receber o torneio.

Em entrevista concedida neste domingo (25), no lançamento da marca do Mundial feminino no Rio de Janeiro, o treinador de 44 anos mostrou confiança no nível do time brasileiro.

A seguir, trechos da entrevista de Arthur Elias. Pergunta: O que significa para o Brasil e toda a América do Sul ser sede da Copa feminina. Resposta: "Acho que um prêmio para um continente que é apaixonado por futebol. A América do Sul é um povo que ama o futebol e que por muito tempo discriminou e afastou as mulheres do futebol.

E há um tempo, há uns anos para cá, tem um investimento maior. Aqui no Brasil muitas ações foram feitas, os clubes investindo, a CBF, os campeonatos em um nível cada vez maior. Tenho certeza de que a gente vai fazer uma grande Copa dentro e fora de campo". P: A diferença entre o Brasil e potências do futebol feminino, como Estados Unidos e países europeus como a Alemanha, diminuiu? R: "Em termos de competições de um bom nível, a gente se aproximou dos principais centros. Agora, quando a gente fala de desenvolvimento do futebol feminino, um processo todo com mais acesso, mais meninas tendo oportunidade de ter treinos bem orientados nos seus clubes desde cedo, ainda falta. Eu acredito que a Copa pode acelerar esse desenvolvimento".

P: É um impulso? R: "Sim, o impulso para a gente realmente se aproximar. Nós não queremos copiar ninguém. O que a gente quer é fazer futebol do nosso jeito, o Brasil sabe muito bem como fazer futebol. Hoje a Seleção tem uma identidade de jogo e a gente quer buscar isso também dentro de campo". - Campeãs do mundo? -

P: É uma oportunidade para o Brasil, finalmente, conquistar a Copa do Mundo feminina? R: "Temos uma ótima possibilidade, porque a Seleção vive um grande momento, tem jogadoras jovens que até a Copa do Mundo vão melhorar ainda mais. A gente tem um número grande de jogadoras que eu observei nesse período e a maioria delas correspondeu muito bem. Claro que só vence um, só um é o campeão e é muito difícil, mas também dentro de casa, com essa atmosfera, acho que a gente aumenta as nossas chances e eu estou bastante otimista". P: Amanda Gutierres, de 24 anos, fez uma grande Copa América e se tornou a jogadora sul-americana mais cara da história com sua transferência em 2025 por US$ 1,1 milhão (R$ 5,8 milhões) do Palmeiras para o Boston Legacy da NWSL. Como você analisa a evolução dela?