Ambições de Trump com a Groenlândia tensionam laços do MAGA com extrema-direita da Europa

As tensões em torno dos planos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de assumir o controle da Groenlândia abriram uma fissura na ligação antes inabalável entre o movimento MAGA e a extrema direita europeia. A ruptura indica que o alinhamento ideológico, por si só, pode não ser suficiente para conter as preocupações de nacionalistas europeus diante do intervencionismo de Trump no exterior.

Líderes da extrema direita na Alemanha, Itália e França criticaram duramente os planos de Trump para a Groenlândia. Até mesmo Nigel Farage, aliado de longa data do presidente americano e líder do partido nacionalista britânico Reform UK, classificou as movimentações de Trump em relação à Groenlândia como "um ato muito hostil".

Durante um debate realizado na terça-feira, 20, no Parlamento Europeu, parlamentares de extrema direita, geralmente alinhados a Trump, apoiaram de forma esmagadora a suspensão de um acordo comercial entre União Europeia e Estados Unidos, diante do desconforto com as ameaças feitas pelo presidente americano, que foram descritas como "coerção" e "ameaças à soberania". Parceiros transatlânticos do MAGA Essa divergência entre Trump e seus aliados europeus é uma surpresa.

Partidos de extrema direita ascenderam ao poder em 2024 em diversos países da União Europeia, sacudindo as forças políticas tradicionais nos 27 Estados-membros do bloco, da Espanha à Suécia. Segundo o Instituto Alemão de Assuntos Internacionais e de Segurança, esses grupos políticos hoje ocupam 26% das cadeiras no Parlamento Europeu. Há menos de um ano, partidos da extrema direita europeia se reuniram em Madri para aplaudir a eleição de Trump sob o lema "Make Europe Great Again", enquanto Elon Musk, antes de perder o apoio de Trump, impulsionou influenciadores e figuras da extrema-direita europeia no X (antigo Twitter), incluindo o partido de extrema-direita alemão Alternativa para a Alemanha (AfD). O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, foi alvo de críticas na Alemanha e em outros países europeus após se reunir com Alice Weidel, líder da AfD, durante as eleições de fevereiro. O partido, com o qual as legendas tradicionais se recusam a formar alianças, abalou o cenário político alemão ao dobrar sua presença no Bundestag e se tornar a segunda maior força do país.

Ainda assim, divisões profundas dentro do próprio movimento MAGA em relação à política externa de Trump repercutiram na Europa, com suas ações em relação à Groenlândia, Venezuela e Irã forçando seus aliados políticos a priorizar suas convicções ideológicas em detrimento da deferência ao presidente dos EUA. Soberania acima de valores compartilhados O National Rally, partido de extrema direita da França, em alguns momentos exaltou sua proximidade ideológica com Trump, especialmente no tema da imigração.

Há um ano, o partido enviou um de seus principais dirigentes, Louis Aliot, para a posse de Trump. Em contrapartida, o presidente americano saiu em defesa da líder do partido, Marine Le Pen, classificando como "caça às bruxas" sua condenação por desvio de recursos da União Europeia. Jordan Bardella, 30 anos, presidente do National Rally e Membro do Parlamento Europeu, já elogiou as posições nacionalistas de Trump. Em entrevista à BBC no mês passado, afirmou que um "vento de liberdade, de orgulho nacional" soprava sobre as democracias ocidentais. Nos últimos dias, porém, Bardella passou a se distanciar do governo americano. Em seu discurso de Ano Novo, ele criticou a intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela com o objetivo de capturar o então presidente Nicolás Maduro, classificando a ação como "interferência estrangeira" destinada a atender "aos interesses econômicos de empresas petrolíferas americanas".