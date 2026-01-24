Ucrânia: ataque russo mata 1 pessoa e fere 31 durante negociações de paz
Durante a noite deste sábado, a Rússia promoveu ataques com drones contra a Ucrânia, enquanto lideranças se reúnem em negociações para encerrar a guerra. De acordo com informações recentes da imprensa americana, até o momento, uma pessoa foi morta e 31 ficaram feridas.
As reuniões em busca de pacificar o conflito entre os dois países acontecem em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, junto da mediação dos Estados Unidos.
Na capital ucraniana, Kiev, uma pessoa foi morta e quatro foram feridas, de acordo com o chefe da Administração Militar da cidade, Tymur Tkachenko. Já na segunda maior cidade, Kharkiv, os ataques feriram 27 pessoas, segundo o chefe regional, Oleh Syniehubov.