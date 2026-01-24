Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mpox deixou de ser emergência de saúde pública na África, anuncia agência da UA

Mpox deixou de ser emergência de saúde pública na África, anuncia agência da UA

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O mpox, causado por um vírus da mesma família da varíola, deixou de ser uma “emergência de saúde pública” na África, celebrou neste sábado(24) a agência sanitária da União Africana. 

O mpox, anteriormente conhecido como varíola dos macacos, manifesta-se principalmente com febre alta e lesões cutâneas, e pode ser fatal. 

“Entre os picos de transmissão do início e do fim de 2025, o número de casos suspeitos diminuiu 40% e o de casos confirmados 60%”, afirmou a Africa CDC em nota enviada neste sábado à AFP. Seu presidente, Jean Kaseya, anunciou o “levantamento do estado de emergência de saúde pública” no continente. 

Em 2024, quando a agência emitiu seu nível de alerta mais alto, foram notificados “80.276 casos suspeitos e 1.340 mortes”, “o que representa mais de cinco vezes o número de casos e o dobro de mortes em comparação com o mesmo período de 2023”, lembrou a Africa CDC. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 78% dos casos registrados de mpox em todo o mundo ocorreram na África. 

Em setembro, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunciou que o mpox já não era uma emergência de saúde internacional. 

Identificado pela primeira vez na República Democrática do Congo em 1970, o mpox permaneceu por muito tempo restrito a alguns países africanos. 

Mas em 2022 começou a se espalhar para o resto do mundo, especialmente para países desenvolvidos onde o vírus nunca havia circulado.

dyg/sba/sag/meb/jc

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar