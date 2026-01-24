Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Megatempestade nos EUA causa 8 mil cancelamentos de voos e afeta aeroportos do Brasil

Uma intensa tempestade de inverno que avança sobre os Estados Unidos neste fim de semana provocou o cancelamento de milhares de voos no país, incluindo rotas internacionais. Mais de 8 mil decolagens previstas para o período foram suspensas em razão das condições meteorológicas adversas.

No Brasil, o voo TAM 8180, que partiria neste sábado do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Nova York, foi cancelado. A LATAM Airlines, responsável pela operação, informou que viagens de e para Nova York e Boston previstas entre sábado e segunda-feira serão canceladas ou sofrerão atrasos devido à tempestade.

Em nota, a companhia afirmou que o cenário é "totalmente alheio ao controle da empresa" e que está oferecendo aos passageiros a assistência prevista em lei. "A segurança é um valor inegociável, e todas as decisões operacionais seguem critérios rigorosos para garantir uma viagem segura e confiável", declarou.

Segundo o site de monitoramento FlightAware, pelo menos outros 25 voos partindo de São Paulo com escala no exterior também tiveram o trecho final, com chegada em aeroportos norte-americanos, cancelado. No Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, a situação se repetiu: 14 voos que decolariam neste sábado e três previstos para domingo tiveram o segundo trecho, com destino aos Estados Unidos, afetado. O Estadão procurou os aeroportos, mas ainda não obteve retorno.

As alterações ocorrem em meio à intensificação da tempestade, que mantém cerca de 140 milhões de pessoas sob alerta em uma faixa que se estende do Novo México à Nova Inglaterra. Apenas no sábado, mais de 3,4 mil voos foram afetados; no domingo, o número ultrapassou 5 mil, segundo o FlightAware.

O Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA prevê nevascas volumosas e a formação de uma extensa camada de gelo classificada como catastrófica, cobrindo áreas do leste do Texas até a Carolina do Norte. Especialistas alertam que o acúmulo de gelo pode causar danos comparáveis aos de furacões, com risco de colapso em redes elétricas, longas interrupções no fornecimento de energia e sérios impactos na mobilidade.

