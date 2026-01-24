Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lens perde para Olympique de Marselha e PSG assume liderança do Francês

Autor AFP
Mudança na liderança do Campeonato Francês: o Lens foi derrotado por 3 a 1 pelo Olympique de Marselha neste sábado (24), no jogo mais aguardado da 19ª rodada, e cedeu a ponta da tabela para o Paris Saint-Germain.

O PSG, que venceu o Auxerre 1 a 0 na sexta-feira, se colocou dois pontos à frente do Lens, que vinha de oito vitórias consecutivas e tinha a chance de retomar a liderança se vencesse no estádio Vélodrome.

Mas com a derrota deste sábado, no entanto, o time segue na segunda colocação com 43 pontos, cinco à frente do próprio Olympique, que se consolida em terceiro na tabela.

Jogando em casa, o time de Marselha praticamente resolveu a partida com menos de 15 minutos de bola rolando.

O atacante Amine Gouiri abriu o placar logo no início (3') e, pouco depois, o Olympique ampliou a vantagem com o meia Ethan Nwaneri (13'), que na etapa complementar fez mais um (75'), antes de o Lens descontar com Rayan Fofana (85').

"Ainda há um longo caminho a percorrer no campeonato e temos que jogar todas as partidas como jogamos hoje. Se não fizermos isso, não conseguiremos competir [com o PSG]", disse o técnico do Olympique de Marselha, Roberto De Zerbi.

"A liderança era uma posição confortável, estávamos felizes lá. Mas a missão é nos classificarmos para as competições europeias e a derrota de hoje não coloca isso em dúvida, nem compromete nosso bom início de temporada. Tenho quase certeza de que perderemos outros jogos", declarou o treinador do Lens, Pierre Sage.

- Monaco segue à deriva -

Mais cedo, o Monaco voltou a decepcionar ao empatar fora de casa com o Le Havre em 0 a 0.

O time do Principado, que foi goleado pelo Real Madrid por 6 a 1 no meio de semana pela Liga dos Campeões, vinha de sete derrotas nas oito rodadas anteriores do Francês.

Com 24 pontos, o Monaco ocupa apenas a décima posição e continua distante da briga por uma vaga nas copas europeias da próxima temporada.

No outro jogo disputado neste sábado, o Lorient (9º) visitou o Rennes (6º) e venceu por 2 a 0, com gols de Jean-Victor Makengo (3') e Pablo Pagis (77').

-- Jogos da 19ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 23 de janeiro:

   Auxerre - PSG                                  0 - 1

  

   Sábado, 24 de janeiro:

   Rennes - Lorient                               0 - 2

   Le Havre - Monaco                              0 - 0

   Olympique de Marselha - Lens                   3 - 1

  

   Domingo, 25 de janeiro:

   (11h00) Nantes - Nice                               

   (13h15) Paris FC - Angers                           

           Metz - Lyon                                 

           Brest - Toulouse                            

   (16h45) Lille - Strasbourg                          

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. PSG                     45  19  14   3   2  41  15  26

    2. Lens                    43  19  14   1   4  33  16  17

    3. Olympique de Marselha   38  19  12   2   5  44  20  24

    4. Lyon                    33  18  10   3   5  27  18   9

    5. Lille                   32  18  10   2   6  33  25   8

    6. Rennes                  31  19   8   7   4  30  27   3

    7. Strasbourg              27  18   8   3   7  28  22   6

    8. Toulouse                26  18   7   5   6  29  23   6

    9. Lorient                 25  19   6   7   6  25  30  -5

   10. Monaco                  24  19   7   3   9  28  33  -5

   11. Brest                   22  18   6   4   8  24  29  -5

   12. Angers                  22  18   6   4   8  20  25  -5

   13. Le Havre                20  19   4   8   7  16  24  -8

   14. Paris FC                19  18   5   4   9  24  32  -8

   15. Nice                    18  18   5   3  10  21  35 -14

   16. Nantes                  14  18   3   5  10  17  30 -13

   17. Auxerre                 12  19   3   3  13  14  29 -15

   18. Metz                    12  18   3   3  12  19  40 -21

