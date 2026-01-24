Lens perde para Olympique de Marselha e PSG assume liderança do Francês

Mudança na liderança do Campeonato Francês: o Lens foi derrotado por 3 a 1 pelo Olympique de Marselha neste sábado (24), no jogo mais aguardado da 19ª rodada, e cedeu a ponta da tabela para o Paris Saint-Germain. O PSG, que venceu o Auxerre 1 a 0 na sexta-feira, se colocou dois pontos à frente do Lens, que vinha de oito vitórias consecutivas e tinha a chance de retomar a liderança se vencesse no estádio Vélodrome.

Mas com a derrota deste sábado, no entanto, o time segue na segunda colocação com 43 pontos, cinco à frente do próprio Olympique, que se consolida em terceiro na tabela.

Jogando em casa, o time de Marselha praticamente resolveu a partida com menos de 15 minutos de bola rolando. O atacante Amine Gouiri abriu o placar logo no início (3') e, pouco depois, o Olympique ampliou a vantagem com o meia Ethan Nwaneri (13'), que na etapa complementar fez mais um (75'), antes de o Lens descontar com Rayan Fofana (85'). "Ainda há um longo caminho a percorrer no campeonato e temos que jogar todas as partidas como jogamos hoje. Se não fizermos isso, não conseguiremos competir [com o PSG]", disse o técnico do Olympique de Marselha, Roberto De Zerbi.

"A liderança era uma posição confortável, estávamos felizes lá. Mas a missão é nos classificarmos para as competições europeias e a derrota de hoje não coloca isso em dúvida, nem compromete nosso bom início de temporada. Tenho quase certeza de que perderemos outros jogos", declarou o treinador do Lens, Pierre Sage. - Monaco segue à deriva - Mais cedo, o Monaco voltou a decepcionar ao empatar fora de casa com o Le Havre em 0 a 0.

O time do Principado, que foi goleado pelo Real Madrid por 6 a 1 no meio de semana pela Liga dos Campeões, vinha de sete derrotas nas oito rodadas anteriores do Francês. Com 24 pontos, o Monaco ocupa apenas a décima posição e continua distante da briga por uma vaga nas copas europeias da próxima temporada. No outro jogo disputado neste sábado, o Lorient (9º) visitou o Rennes (6º) e venceu por 2 a 0, com gols de Jean-Victor Makengo (3') e Pablo Pagis (77').

