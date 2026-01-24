Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bayern perde para Augsburg (2-1) e sofre sua 1ª derrota no Campeonato Alemão

Autor AFP
AFP
Notícia

O Bayern de Munique sofreu sua primeira derrota no Campeonato Alemão desta temporada ao perder em casa o clássico bávaro com o Augsburg por 2 a 1 neste sábado (24), pela 19ª rodada.

Nada indicava esse resultado quando o zagueiro japonês Hiroki Ito colocou o Bayern em vantagem aos 23 minutos, mas na reta final da partida os visitantes surpreenderam ao virar o placar, com gols do brasileiro Arthur Chaves (75') e do francês Han-Noah Massengo (81').

Com este resultado, o time de Munique, líder absoluto do campeonato, se mantém com 50 pontos e pode ver sua vantagem diminuir caso o Borussia Dortmund (2º, 39 pontos) vença o Union Berlin (9º, 24 pontos) ainda neste sábado.

Este é o primeiro grande revés do Gigante da Baviera nesta Bundesliga, onde até então vinha dominando com um ritmo alucinante (16 vitórias e 2 empates nas rodadas anteriores).

A derrota acontece antes da última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, em que o Bayern enfrentará o PSV Eindhoven nos Países Baixos, porém com a tranquilidade de já ter garantido uma vaga direta nas oitavas de final da competição do.

Outros times da parte de cima da tabela da Bundesliga que entraram em campo neste sábado confirmaram o favoritismo e venceram.

O Hoffenheim (3º, 36 pontos), que tem um jogo a menos em relação ao Bayern, bateu de virada o Eintracht Frankfurt (7º, 27 pontos), enquanto o RB Leipzig (4º, 35 pontos) derrotou o lanterna Heidenheim por 3 a 0.

Por sua vez, o Bayer Leverkusen (6º, 32 pontos) se recuperou após duas derrotas consecutivas e venceu o Werder Bremen (15º, 18 pontos) por 1 a 0.

-- Jogos da 19ª rodada do Campeonato Alemão ( horário de Brasília) e classificação

  

   Sexta-feira, 23 de janeiro:

   St Pauli - Hamburgo                            0 - 0

  

   Sábado, 24 de janeiro:

   Eintracht Frankfurt - Hoffenheim               1 - 3

   Mainz - Wolfsburg                              3 - 1

   Bayer Leverkusen - Werder Bremen               1 - 0

   Bayern de Munique - Augsburg                   1 - 2

   Heidenheim - RB Leipzig                        0 - 3

   (14h30) Union Berlin - Borussia Dortmund            

  

   Domingo, 25 de janeiro:

   (11h30) B. Mönchengladbach - Stuttgart              

   (13h30) Freiburg - Colônia                          

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Bayern de Munique       50  19  16   2   1  72  16  56

    2. Borussia Dortmund       39  18  11   6   1  35  17  18

    3. Hoffenheim              36  18  11   3   4  38  22  16

    4. RB Leipzig              35  18  11   2   5  36  24  12

    5. Stuttgart               33  18  10   3   5  33  26   7

    6. Bayer Leverkusen        32  18  10   2   6  35  25  10

    7. Eintracht Frankfurt     27  19   7   6   6  39  42  -3

    8. Freiburg                24  18   6   6   6  29  31  -2

    9. Union Berlin            24  18   6   6   6  24  27  -3

   10. Colônia                 20  18   5   5   8  27  30  -3

   11. B. Mönchengladbach      20  18   5   5   8  23  29  -6

   12. Wolfsburg               19  19   5   4  10  28  41 -13

   13. Augsburg                19  19   5   4  10  22  36 -14

   14. Hamburgo                18  18   4   6   8  17  27 -10

   15. Werder Bremen           18  18   4   6   8  21  35 -14

   16. Mainz                   15  19   3   6  10  21  32 -11

   17. St Pauli                13  18   3   4  11  16  31 -15

   18. Heidenheim              13  19   3   4  12  17  42 -25

tba/ah/dr/pm/cb

