Liverpool aposta na dupla Ekitiké-Wirtz para reagir na temporada

O crescente entrosamento entre Hugo Ekitiké e Florian Wirtz, duas das principais contratações da temporada, reacendeu a esperança entre os torcedores do Liverpool, que contam com eles para reverter o início desastroso da temporada dos 'Reds'. O atacante francês (23 anos) e o meio-campista alemão (22 anos) chegaram a Anfield como dois dos principais reforços para renovar o Liverpool, que não teve rivais à altura na Premier League na temporada passada.

Mas a enorme quantia investida pelo clube, mais de 500 milhões de dólares (R$ 2,64 bilhões na cotação atual) no verão, não se traduziu em bons resultados nos primeiros meses... e certamente não correspondeu ao nível de jogo apresentado pelos 'Reds' na última temporada.

Ekitiké foi o que mais rapidamente se adaptou entre as novas contratações e, até o momento, já marcou 12 gols (em todas as competições) em 29 partidas. O ex-jogador do Bayer Leverkusen teve muito mais dificuldades, a ponto de perder a titularidade e gerar dúvidas entre os torcedores sobre se Wirtz realmente valia os mais de 150 milhões de dólares (R$ 793,5 milhões) pagos pelo jogador da seleção alemã. Ele não marcou em suas primeiras 22 partidas pelos 'Reds', mas já balançou as redes quatro vezes nos últimos sete jogos.

- Comparados a Gerrard-Torres - Mais importante ainda, o meio-campista demonstrou nas últimas semanas uma sintonia perfeita com Ekitiké, que assumiu a posição de centroavante devido à lesão de Alexander Isak. "Poderíamos até fazer uma comparação com Steven Gerrard e Fernando Torres, que desenvolveram uma conexão quase telepática durante sua passagem pelo Liverpool no final dos anos 2000", entusiasmou-se o This Is Anfield, site dedicado aos torcedores do clube inglês.

A dupla franco-alemã impressionou particularmente contra o Barnsley, um modesto clube da terceira divisão a quem o Liverpool venceu por 4 a 1 na semana passada, na Copa da Inglaterra. O alemão marcou um golaço (o terceiro de sua equipe) após uma tabela com Ekitiké, que devolveu a bola de calcanhar, e o camisa 9 selou a goleada após receber um cruzamento do meio-campista. - Wirtz "respira futebol" -

Em entrevista à Sky Sports, o jogador francês (com 6 convocações para a seleção) elogiou seu companheiro de equipe: "Adoro a maneira como ele joga", declarou, descrevendo-o como um artista com a bola e "alguém que vive e respira futebol". "Acho que falamos a mesma língua no futebol, por isso a parceria funciona tão bem. Só precisávamos de tempo para jogar juntos, para nos tornarmos ainda mais fortes, para criarmos laços ainda mais fortes e para jogarmos um bom futebol", acrescentou Ekitiké, que terá mais uma oportunidade de mostrar sua sintonia com o companheiro de equipe contra o Bournemouth neste sábado. "A conexão com meus companheiros de equipe está muito boa agora. Nos entendemos melhor e consigo sentir isso. Isso me dá mais confiança e torna o jogo mais prazeroso", disse o francês depois de marcar novamente contra o Burnley (1 a 1) no último fim de semana.