Homem admite ter drogado e estuprado ex-esposa durante anos no Reino Unido

Um britânico de 49 anos reconheceu nesta sexta-feira (23) perante a Justiça ter drogado e estuprado em diversas ocasiões, ao longo de mais de dez anos, sua ex-esposa, que decidiu renunciar ao direito ao anonimato. Assim como a francesa Gisèle Pelicot, transformada em símbolo da luta contra a violência sexual por ter rejeitado que o julgamento contra o marido fosse realizado a portas fechadas, a vítima neste caso, Joanne Young, de 48 anos, autorizou a polícia a divulgar sua identidade.

Joanne Young compareceu nesta sexta-feira à audiência, no Tribunal Penal de Winchester (sul da Inglaterra), acompanhada da irmã e de um funcionário de apoio às vítimas, sem fazer declarações aos jornalistas.

Seu ex-marido, Philip Young, acusado de 56 fatos enumerados durante a audiência, admitiu 48 deles, incluindo cerca de vinte estupros e agressões sexuais cometidos entre 2010 e 2023. O acusado também reconheceu ter administrado, em várias ocasiões, uma substância à ex-esposa para "atordoá-la ou dominá-la" com o objetivo de manter com ela relações sexuais não consentidas. Philip Young, ex-vereador do Partido Conservador, que se encontra em prisão preventiva, também admitiu atos de voyeurismo.

Outros cinco homens — com idades entre 31 e 61 anos —, em liberdade sob fiança, também compareceram ao tribunal nesta sexta-feira, acusados de estupros ou agressões sexuais contra Joanne Young. Quatro se declararam inocentes e um ainda não se pronunciou. Philip Young declarou-se inocente de oito acusações, entre elas a produção de imagens indecentes de menores e a posse de material pornográfico extremo, entre 2019 e 2024.

Em uma audiência posterior, a juíza Angela Morris, que presidiu a sessão, determinará a pena. O julgamento dos outros cinco homens está previsto para começar em 5 de outubro de 2026. A polícia não forneceu detalhes sobre onde as agressões teriam ocorrido, mas revelou que o principal acusado viveu temporariamente na cidade de Swindon (cerca de cem quilômetros a oeste de Londres), assim como três dos outros réus.