Griezmann sofre lesão na coxa e vai desfalcar Atlético de Madrid

O atacante francês Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, sofreu uma lesão na coxa, anunciou o clube da LaLiga nesta sexta-feira (23), sem especificar o tempo de recuperação. O jogador de 34 anos "apresenta uma lesão muscular leve na coxa esquerda, diagnosticada pela equipe médica do clube após uma ressonância magnética", informou o clube da capital espanhola em um comunicado.

A contusão do campeão mundial de 2018 ocorreu durante o treino desta sexta-feira, acrescentou a nota.