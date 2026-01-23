Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

FBI investiga morte de Jim Irsay, proprietário do Indianapolis Colts

FBI investiga morte de Jim Irsay, proprietário do Indianapolis Colts

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O FBI iniciou uma investigação sobre a morte de Jim Irsay, o proprietário de 65 anos do Indianapolis Colts, time da NFL, que lutava contra a dependência química e faleceu em maio em um hotel em Beverly Hills. 

De acordo com o Washington Post, a investigação inclui um médico renomado da Califórnia que teria fornecido a Irsay comprimidos de opioides e injeções de cetamina nos últimos meses de sua vida. 

O uso dessas substâncias em pacientes com histórico de dependência é controverso. 

A cetamina é um anestésico usado em terapias para depressão, mas pode causar dependência. Uma overdose da droga causou a morte do ator Matthew Perry, da série 'Friends', em 2023.

Um porta-voz do Indianapolis Colts disse à AFP nesta sexta-feira que o clube está "ciente da investigação" sobre a morte de Irsay e que o FBI não entrou em contato com eles nem lhes enviou qualquer intimação judicial. 

O médico, Harry Haroutunian, não respondeu ao pedido de comentários da AFP. Uma porta-voz do FBI não pôde confirmar nem negar a existência de uma investigação, devido à política padrão da agência. 

Irsay, um bilionário excêntrico que herdou o Colts de seu pai, Robert, e administrou a franquia por décadas, foi encontrado morto no luxuoso Beverly Hills Hotel em maio do ano passado.

O atestado de óbito assinado por Haroutunian indicava que a causa imediata da morte foi parada cardíaca, com pneumonia aguda como fator contribuinte. Nenhuma autópsia foi realizada. 

Irsay havia falado publicamente sobre sua luta contra o alcoolismo e o vício em drogas ao longo da vida. Ele alegava ter superado sua dependência em 2002, mas sofreu uma recaída amplamente divulgada em 2014, o que lhe rendeu uma suspensão de seis jogos da NFL.

Em 2022, Irsay e sua família criaram uma fundação de recuperação chamada Kicking the Stigma. De acordo com o Washington Post, o empresário teve uma recaída no uso de substâncias no ano seguinte e sofreu pelo menos três overdoses que foram mantidas em segredo por seus assistentes antes de sua morte. 

A polícia que atendeu à ocorrência informou que Irsay sofria de problemas crônicos de saúde e que os médicos consideraram a autópsia desnecessária. Sua família também não solicitou uma, e a equipe afirmou em um comunicado que Irsay morreu "pacificamente durante o sono". 

Sob sua gestão, os Colts venceram o Super Bowl em 2007. 

A franquia é atualmente uma copropriedade de suas três filhas, incluindo Carlie Irsay-Gordon, que atua como CEO dos Colts.

amz/bb/cl/aam/rpr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar