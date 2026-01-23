Criança de 5 anos é presa por agentes de imigração nos EUA

Garoto voltava da escola quando foi retirado do carro da família por agentes do ICE e encaminhado com o pai a uma prisão no Texas. Departamento de Segurança Nacional nega ter visado o menino.Um garoto de cinco anos de idade que voltava da escola em Minnesota, nos Estados Unidos , foi levado detido junto com o pai por agentes federais durante uma batida anti-imigração , denunciou o advogado da família. Liam Conejo Ramos é o quarto estudante de um subúrbio de Minneapolis a ser detido por agentes de imigração nas últimas semanas, segundo anunciado nesta quarta-feira (22/01) pela superintendente das escolas públicas de Columbia Heights, Zena Stenvik, em coletiva de imprensa. Segundo a superintendente, a família está com um pedido de asilo em aberto e não havia ordem contra eles para deixar o país. "O ICE não visou uma criança" Em nota, o Departamento de Segurança Nacional negou que o Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE, na sigla em inglês) tenha detido o garoto por ele ser imigrante. "O ICE não visou uma criança. A criança foi abandonada", afirmou. Segundo a pasta, os agentes estavam em missão para prender o pai de Liam, Adrian Alexander Conejo Arias, que estaria vivendo ilegalmente no país, e que ele fugiu a pé e "abandonou o filho". "Para segurança da criança, um dos nossos agentes do ICE ficou com a criança enquanto os outros agentes apreenderam Conejo Arias", prosseguiu a nota, acrescentando que os pais podem escolher entre serem removidos com seus filhos ou deixá-los sob os cuidados de outra pessoa a seu critério. "Outro adulto que vive no imóvel estava do lado de fora [presenciando a ação do ICE] e implorou aos agentes que deixassem que eles tomassem conta da criança", disse Stenvik, acrescentando que os apelos teriam sido ignorados. "Em vez disso, o agente tirou a criança do carro ainda ligado, levou-o até a porta e o instruiu a bater, pedindo para que o deixasse entrar para ver se havia mais alguém em casa. Essencialmente, usaram um garoto de cinco anos como isca." Segundo o advogado Marc Prokosch, que defende a família, pai e filho estão em uma cela no Texas. Além de Liam, Stenvik disse que os agentes de imigração também levaram nas últimas semanas outros três estudantes de 17 e 10 anos. Desde que Donald Trump voltou à Casa Branca, o ICE tem acumulado denúncias de abusos e violações de direitos humanos . O presidente americano afirma agir para expulsar imigrantes ilegais perigosos do país. ra (AP, Reuters, ots)