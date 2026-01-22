Groenlândia alerta que soberania é limite em acordo com os EUA e nega saber sobre esboço

Nielsen negou ter conhecimento sobre quaisquer detalhes do esboço de acordo alcançado ontem pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e pelo secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte. Segundo ele, a discussão provavelmente envolveu objetivos em comum de ambos os aliados, mas que os termos ainda serão negociados;

O primeiro-ministro da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen, afirmou nesta quinta-feira, 22, que existem limites inegociáveis para a ilha autônoma ao discutir um possível acordo com os EUA, incluindo sua soberania, integridade territorial e normas estabelecidas pela lei internacional. "São linhas vermelhas que não queremos ultrapassar", disse ele, em coletiva de imprensa nesta tarde.

"Não sei o que há de concreto sobre esse acordo com os EUA", afirmou o premiê, acrescentando que agora possui equipes trabalhando nas negociações para resolver as tensões. "Desejo de controlar nossa ilha ainda parecia existir até ontem, mas diálogo respeitoso é algo que buscamos desde o começo e agora parece que outras partes também querem isso."

Nielsen frisou que ninguém possui autoridade para negociar e fechar um acordo em nome da Groenlândia ou da Dinamarca sem que seus representantes estejam envolvidos, em aparente crítica velada ao anúncio da véspera. Questionado mais de uma vez, o premiê repetiu que "não sabe" o que os termos do esboço EUA-Otan envolvem ou se houve discussões sobre minérios críticos e estabelecimento de bases militares na ilha.

O líder da Groenlândia ressaltou que está disposto a ampliar a participação da Otan e até mesmo instalar missões especiais da aliança militar, mas não comentou se faria o mesmo com a presença dos EUA na região. "Quero discutir o Domo de Ouro e planos semelhantes respeitosamente, mas pelos canais certos e de maneira respeitosa", disse. "Segurança no Ártico é algo em que todos concordam."

Nielsen foi categórico ao afirmar que defender a soberania da Groenlândia é sobre "manter a ordem mundial" e resolução de conflitos por meio da diplomacia. "Estamos esperançosos e queremos manter boa relação com os EUA, mas é difícil com ameaças todos os dias", pontuou.