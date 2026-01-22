Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

França investiga morte de bebê após consumo de leite infantil

Autor AFP
Tipo Notícia

A Justiça francesa abriu uma investigação após a morte, no início de janeiro, de um bebê que consumiu leite infantil da Nestlé, retirado do mercado por "possível contaminação", anunciou nesta quinta-feira (22) a Procuradoria.

A Nestlé, gigante suíça da indústria alimentícia, começou a retirar há várias semanas leites infantis das marcas Guigoz e Nidal devido à possível presença da bactéria "Bacillus cereus", capaz de provocar diarreia e vômitos, às vezes com complicações graves.

O bebê que morreu consumiu entre 5 e 7 de janeiro leite da marca Guigoz, "objeto de retirada do mercado por possível contaminação pela bactéria 'Bacillus cereus'", informou Renaud Gaudeul, procurador de Bordeaux, no sudoeste da França.

O Ministério Público solicitou análises para determinar a presença ou não da bactéria no leite e uma autópsia do bebê, nascido em 25 de dezembro e morto em 8 de janeiro no hospital.

Nas últimas semanas, tanto a Nestlé quanto a francesa Lactalis, líder mundial do setor lácteo, retiraram lotes de leite infantil em vários países, incluindo Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru e Uruguai.

Segundo o Ministério da Agricultura da França, as retiradas se devem a "uma matéria-prima fornecida por um mesmo produtor na China".

De acordo com a associação Foodwatch, trata-se de um dos poucos fornecedores no mundo de ácido araquidônico, uma substância sintética fortemente regulamentada na Europa e que integra a composição de alguns leites infantis por ser fonte de ômega-6.

A ONG anunciou na quarta-feira que apresentará uma denúncia para "lançar luz" sobre essas retiradas, afirmando que "milhões de bebês no mundo foram afetados".

