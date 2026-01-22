Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA e Dinamarca renegociarão acordo de defesa de 1951 sobre Groenlândia

Autor AFP
AFP Autor
Os Estados Unidos e a Dinamarca irão renegociar o acordo de defesa de 1951 sobre a Groenlândia, disse à AFP nesta quinta-feira(22) uma fonte próxima às negociações realizadas no dia anterior em Davos entre Donald Trump e o secretário-geral da Otan, Mark Rutte. 

"A segurança no Ártico será reforçada, e os países europeus da Otan contribuirão para isso", disse a fonte, acrescentando que as negociações não mencionaram qualquer discussão sobre o estabelecimento de bases americanas na Groenlândia, território dinamarquês.

