Ben Shelton vence Dane Sweeny e vai à 3ª rodada do Aberto da Austrália
O americano Ben Shelton, número 7 do mundo, encerrou abruptamente a impressionante trajetória do australiano Dane Sweeny (número 182 do ranking e vindo do qualifying) com uma vitória por 6-3, 6-2 e 6-2 nesta quinta-feira (22), pela segunda rodada do Aberto da Austrália.
"Dane é um adversário muito difícil de enfrentar. Entendo por que os fãs gostam dele e o apoiam. Ele é elétrico e vai brilhar na John Cain Arena nos próximos anos", comentou Shelton, se referindo à quadra onde a partida foi disputada.
O americano de 23 anos, que claramente desfrutou da vitória apesar do apoio maciço da torcida ao seu adversário, vai enfrentar o monegasco Valentin Vacherot (número 31) por uma vaga nas oitavas de final.
Shelton ganhou destaque ao chegar às quartas de final do torneio de 2023, quando até então nunca havia saído dos Estados Unidos. Ele avançou para as semifinais no ano passado.
Enquanto isso, Sweeny, de 24 anos, guardará com carinho a lembrança de sua primeira vitória em um Grand Slam, na primeira rodada contra um dos maiores nomes do tênis dos últimos vinte anos, o francês Gaël Monfils, que fazia sua última participação no Australian Open e se aposentará no final da temporada.
--- Resultados desta quinta-feira do Aberto da Austrália:
- Segunda rodada:
Lorenzo Musetti (ITA/N.5) x Lorenzo Sonego (ITA) 6-3, 6-3, 6-4
Jakub Mensik (CZE/N.16) x Rafael Jodar (ESP) 6-2, 6-4, 6-4
Ethan Quinn (EUA) x Hubert Hurkacz (POL) 6-4, 7-6 (7/5), 6-1
Ben Shelton (EUA/N.8) x Dane Sweeny (AUS) 6-3, 6-2, 6-2
Valentin Vacherot (MON/N.30) x Rinky Hijikata (AUS) 6-1, 6-3, 4-6, 6-2
Karen Khachanov (RUS/N.15) x Nishesh Basavareddy (EUA) 6-1, 6-4, 6-3
Luciano Darderi (ITA/N.22) x Sebastián Báez (ARG) 6-3, 1-6, 6-4, 6-3
ig/roc/aam