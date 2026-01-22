Ariana Grande ignorada e Timothée Chalamet supremo? Cinco destaques das indicações ao Oscar

O filme "Pecadores", um drama de época com vampiros, estabeleceu um novo recorde nesta quinta-feira (22) com 16 indicações ao Oscar, mas essa não foi a única surpresa nos anúncios da Academia. A seguir, cinco pontos de destaque das indicações para a 98ª edição da premiação, que terá seus vencedores anunciados em 15 de março em Hollywood.

- Desprezos e surpresas -

Todos os anos, as indicações ao Oscar geram angústia pelos nomes que não foram mencionados. Desta vez, a figura mais célebre considerada ignorada foi Ariana Grande. A estrela pop obteve em 2025 uma indicação a melhor atriz coadjuvante pelo primeiro "Wicked", mas este ano ficou de fora apesar de sua personagem ganhar mais espaço no segundo filme da adaptação da Broadway. "Wicked: Parte II" não conseguiu nenhuma nomeação, em contraste com a primeira parte, que recebeu 10 e ganhou duas estatuetas.

Outras omissões notáveis foram a da atriz Chase Infiniti, de "Uma Batalha Após Outra", e a do ator Paul Mescal, de "Hamnet". Mas entre as surpresas esteve a indicação a melhor ator coadjuvante do veterano Delroy Lindo, de "Pecadores", e, na mesma categoria, de Elle Fanning, com o drama familiar norueguês "Valor Sentimental". - Último ato da Warner? -

É raro que um único estúdio de Hollywood tenha dois filmes favoritos ao Oscar. Mas a Warner Bros dominou com "Pecadores", que conseguiu 16 indicações, e "Uma Batalha Após Outra", com 13. O estúdio apoiou recentemente propostas originais de cinema autoral, como o sucesso de terror "A Hora do Mal" (1 indicação), de Zach Cregger, e "Mickey 17", de Bong Joon-ho, junto com filmes mais comerciais como "Superman" e "Um Filme Minecraft". Paradoxalmente, esse sucesso chega no que pode ser o último ato do estúdio centenário como distribuidor independente, já que a Warner é alvo de uma feroz disputa entre a Paramount Skydance e a Netflix, que querem comprá-la.

- Os recordes - "Pecadores" obteve um recorde de 16 indicações, mas não foi o único com novas marcas. A expansão internacional do corpo votante da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas foi perceptível. Há este ano um recorde de quatro indicados por atuações em idiomas diferentes do inglês.