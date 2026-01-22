A revolução na iluminação solar acaba de quebrar um recorde mundial.

Um recorde que ilumina o futuro: 5 quilômetros iluminados em apenas 10 horas e 35 minutos. A Fonroche Lighting, empresa francesa líder global em iluminação solar, entra oficialmente para a edição 2025 do Guinness World Records e redefine o futuro da iluminação pública e viária. Essa conquista não é apenas uma vitória para a empresa e para a França, mas um passo à frente para todos os países que apostam em um futuro sustentável.

No final de outubro de 2025, em Rowlett, Texas, a Fonroche Lighting instalou

Sem cabos, sem valas, sem conexão à rede elétrica.

em um único dia.

e faz tudo isso em tempo recorde!

Uma solução rápida, flexível e pronta para transformar qualquer espaço sem depender da rede, nem de autorizações complexas. Assim se redefine a iluminação: energia solar que brilha com potência, confiabilidade e sustentabilidade…

Mais que um recorde: uma revolução.

Esse recorde, oficialmente certificado pelo Guinness World Records, não é apenas uma façanha técnica: é a prova de que a solução solar da Fonroche é

a mais segura, ecológica e econômica

, tudo isso sem abrir mão da qualidade e da confiabilidade operacional.

Por que Rowlett escolheu a Fonroche?

A solução tradicional conectada à rede custaria

2,8 milhões de dólares

para iluminar uma única estrada. Com a tecnologia solar Fonroche, a cidade conseguiu

três rodovias iluminadas pela metade do custo

, sem contratos energéticos de longo prazo e com uma instalação ágil que se adapta a qualquer terreno:

State Highway 66, Rowlett Road e Dalrock Road.

“Iluminar três estradas pelo preço de uma é uma decisão que qualquer prefeito e contribuinte entende. Este projeto mostra que a energia solar deve estar no coração das infraestruturas modernas”,

afirma David Hall, administrador municipal de Rowlett.

Uma solução para qualquer território.

Luz que transforma realidades:

a Fonroche leva iluminação confiável para todo tipo de território — de áreas urbanas a regiões isoladas — sem depender da rede elétrica. Instalação rápida, zero escavações e desempenho garantido nas

365 noites do ano

.

Presença global e acesso local.

Com sede na França, a Fonroche Lighting está presente em 4 continentes: Europa, África, América do Sul e América do Norte. Na América Latina, atua em países como o Brasil, México, Chile, Uruguai e a Colômbia, reforçando seu alcance internacional. Isso garante maior acessibilidade, qualidade de serviço e contato direto com clientes brasileiros.

Fonroche Lighting: a liberdade de iluminar (em qualquer lugar, sob qualquer clima).

Projetos de destaque:

A Fonroche Lighting já levou sua tecnologia solar autônoma aos ambientes a alguns dos ambientes mais desafiadores do planeta, provando que a iluminação sustentável não conhece fronteiras:

Brasil – Concessionárias rodoviárias e municípios

Instalações em diferentes regiões do país, em projetos municipais, como Porto Alegre por exemplo, ou em projetos rodoviários, como rodovias do Mato Grosso. Com iluminação solar, a Fonroche não só reduz a dependência da rede elétrica, como transforma a vida diária: ruas mais seguras, comércio ativo após o anoitecer, espaços públicos revitalizados e rodovias mais seguras.

Estados Unidos – Los Angeles (CA)

Após os incêndios devastadores de janeiro de 2025, a Fonroche instalou centenas de luminárias solares em apenas 24 horas, devolvendo segurança a bairros sem depender da rede elétrica danificada.

Chile – Deserto do Atacama

Mais de 2.200 luminárias solares instaladas ao longo de 112 km de rodovias, em um dos lugares mais áridos do planeta, onde o calor extremo e as noites geladas tornam inviável a iluminação tradicional.

•Colômbia – Viaduto da Paz

O terceiro maior viaduto da América do Sul iluminado com tecnologia solar, garantindo segurança e reduzindo custos em uma estrutura de mais de 5 km.

México

Projetos em áreas rurais e urbanas para garantir iluminação segura e autônoma. Em comunidades com rede elétrica instável, a tecnologia solar da Fonroche oferece luz confiável, melhorando a segurança e impulsionando a vida social e econômica.

Africa

Projetos em Senegal, Benin e outros países para eletrificação rural, levando luz a comunidades sem acesso à rede elétrica.

Hélène BIGEY

Diretora de Comunicação e Marketing

FONROCHE LIGHTING