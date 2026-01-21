Trump propõe criar 'Conselho de Paz' sob medida para desafiar a ONU

Donald Trump quer criar um "Conselho de Paz" sob medida para a resolução de conflitos em todo o mundo, que, segundo seus críticos, busca rivalizar com a ONU e cuja carta fundacional poderia ser assinada na quinta-feira (22), em Davos. Uma fonte próxima ao presidente dos Estados Unidos informou que Trump vai apresentar a carta fundacional desse "Conselho" para assinatura à margem do Fórum Econômico Mundial de Davos.

Aproximadamente 35 dirigentes já concordaram em apoiar a iniciativa, cuja carta entrará em vigor assim que pelo menos três Estados a tiverem assinado.

– Do que se trata? – A Casa Branca havia anunciado que, no âmbito do plano para pôr fim à guerra no território palestino da Faixa de Gaza, seria formado um "Conselho de Paz" presidido por Trump. Mas o rascunho revela uma iniciativa e um mandato muito mais amplos do que apenas a questão de Gaza, delineando-se como um organismo substituto da ONU.

Essa iniciativa "não é um plano da ONU", declarou um porta-voz das Nações Unidas em Genebra na terça-feira, reiterando que o plano de Trump foi "autorizado pelo Conselho de Segurança apenas para sua atuação em Gaza". – A missão – "O Conselho de Paz é uma organização internacional que busca promover a estabilidade, restabelecer uma governança confiável e legítima e garantir uma paz duradoura nas regiões afetadas ou ameaçadas por conflitos", afirma o preâmbulo de seus estatutos, que critica os "enfoques e instituições que falharam com demasiada frequência", em clara alusão à ONU.

— Trump todo-poderoso — Trump será o primeiro presidente do Conselho de Paz, cujos poderes são muito amplos: somente ele está autorizado a convidar outros chefes de Estado e de governo a se juntarem ao órgão e pode revogar sua participação, salvo em caso de "veto por uma maioria de dois terços dos Estados membros". O conselho executivo, liderado por Trump, terá sete membros, entre eles o secretário de Estado americano, Marco Rubio, o enviado especial Steve Witkoff, o genro do presidente, Jared Kushner, e o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair.

– Taxa de adesão – O texto especifica que cada Estado membro exercerá um mandato de até três anos a partir da data de entrada em vigor da Carta, renovável pelo presidente. Essa duração de mandato não se aplica aos Estados membros que aportarem mais de 1 bilhão de dólares (R$ 5,33 bilhões) ao Conselho de Paz durante o primeiro ano após a entrada em vigor da Carta.