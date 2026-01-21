Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que Putin aceitou convite para integrar 'Conselho de Paz'

Autor AFP
Tipo Notícia

Donald Trump afirmou nesta quarta-feira (21), a partir do Fórum de Davos, que o presidente russo, Vladimir Putin, "aceitou" seu convite para se juntar ao seu "Conselho de Paz", considerado um organismo que pode rivalizar com a ONU.

"Ele foi convidado. Ele aceitou", declarou o presidente dos Estados Unidos a um grupo de jornalistas, incluindo a AFP, no Fórum Econômico Mundial realizado na estação suíça de Davos.

Putin havia dito minutos antes que ordenou ao seu Ministério das Relações Exteriores que estudasse o convite, antes de dar uma resposta.

Esse "Conselho de Paz" foi concebido inicialmente por Trump para supervisionar a reconstrução de Gaza no pós-guerra, mas seu estatuto, visto pela AFP, não parece limitar sua função ao território palestino.

Ele será presidido pelo próprio Trump, que também "atuará separadamente" como representante dos Estados Unidos.

