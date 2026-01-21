Trump diz que Putin aceitou convite para integrar 'Conselho de Paz'

Donald Trump afirmou nesta quarta-feira (21), a partir do Fórum de Davos, que o presidente russo, Vladimir Putin, "aceitou" seu convite para se juntar ao seu "Conselho de Paz", considerado um organismo que pode rivalizar com a ONU.

"Ele foi convidado. Ele aceitou", declarou o presidente dos Estados Unidos a um grupo de jornalistas, incluindo a AFP, no Fórum Econômico Mundial realizado na estação suíça de Davos.