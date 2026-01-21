Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que Europa e Otan devem lidar com conflito na Ucrânia, não os EUA

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

A responsabilidade de lidar com a situação na Ucrânia recai sobre a Europa e a Otan, não sobre os Estados Unidos, afirmou o presidente americano, Donald Trump, nesta quarta-feira (21) em um discurso em Davos. 

"O que os Estados Unidos ganham com todo esse trabalho, todo esse dinheiro, além de morte, destruição e enormes quantias de dinheiro indo para aqueles que não valorizam o que fazemos? Estou falando da Otan, estou falando da Europa. Eles têm que lidar com a Ucrânia. Nós não", disse o presidente. 

"Os Estados Unidos estão muito longe, separados por um vasto e belo oceano. Não temos nada a ver com isso", declarou Trump, cujo país é a principal potência militar da Otan. 

Trump também indicou que se reunirá nesta quarta-feira com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que enfrenta uma ofensiva russa em larga escala há quase quatro anos.

Tags

eua governo ucrânia

