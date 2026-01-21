Trump discutirá ainda nesta quarta questão da Groenlândia com Rutte, da Otan, diz Leavitt

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou na tarde desta quarta-feira, 21, que o presidente dos EUA, Donald Trump, discutirá a questão da Groenlândia com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte.

Em entrevista à Fox News em Davos, as margens do Fórum Econômico Mundial, Leavitt alertou que os países europeus precisam levar a sério a palavra de Trump sobre a aquisição da ilha dinamarquesa. "Ele está falando sério sobre Groenlândia, pergunte para a Venezuela ou o Irã", acrescentou.