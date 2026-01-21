Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump discutirá ainda nesta quarta questão da Groenlândia com Rutte, da Otan, diz Leavitt

Trump discutirá ainda nesta quarta questão da Groenlândia com Rutte, da Otan, diz Leavitt

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou na tarde desta quarta-feira, 21, que o presidente dos EUA, Donald Trump, discutirá a questão da Groenlândia com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte.

Em entrevista à Fox News em Davos, as margens do Fórum Econômico Mundial, Leavitt alertou que os países europeus precisam levar a sério a palavra de Trump sobre a aquisição da ilha dinamarquesa. "Ele está falando sério sobre Groenlândia, pergunte para a Venezuela ou o Irã", acrescentou.

A justificativa para conquistar o território, segundo ela, é de que a China ou a Rússia podem invadir Groenlândia no futuro, e os EUA devem ter a ilha para proteger os interesses da Otan. Perguntada pelos repórteres se teria uma mensagem final, a secretária respondeu: "OS Estados Unidos da América estão de volta e todos sabem disso".

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA TRUMP

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar