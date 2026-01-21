Trump descarta uso da força na Groenlândia mas exige 'negociações imediatas' para comprá-la

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descartou pela primeira vez o uso da força para tomar a Groenlândia, durante seu aguardado discurso nesta quarta-feira (21) em Davos, no qual exigiu "negociações imediatas" para comprar esse território autônomo da Dinamarca, um aliado da Otan. Trump insiste que essa ilha rica em minerais é "vital" para a segurança dos Estados Unidos e da Otan contra a China e a Rússia, à medida que o Ártico derrete e as superpotências disputam uma vantagem estratégica nessa região.

Sua ambição sobre esse território concentrou a atenção do encontro anual do Fórum Econômico Mundial, uma reunião da elite econômica e política global na Suíça.

Seu discurso, que durou mais de uma hora, gerou expectativa, mas também preocupação. Os participantes tiveram de esperar duas horas para vê-lo, e muitos ficaram decepcionados ao não conseguir lugar. "Apenas os Estados Unidos podem proteger essa gigantesca terra, esse gigantesco pedaço de gelo, desenvolvê-lo, melhorá-lo", afirmou.

Ele prometeu "não usar a força" para tomá-la, mas exigiu "negociações imediatas para voltar a discutir a aquisição da Groenlândia", apesar de a Dinamarca reiterar que ela não está à venda. A ambição de Trump sobre a Groenlândia sacudiu a ordem mundial e perturbou os mercados financeiros, já que representou um confronto duro com a Europa, um aliado tradicional dos Estados Unidos. Em seu discurso, ele também se referiu à Venezuela e disse que seus dirigentes se mostraram "muito, muito espertos" ao negociar com Washington após a captura de Nicolás Maduro.

"Os líderes do país foram muito bons (...), muito, muito espertos", afirmou. "A Venezuela ganhará mais dinheiro [com o petróleo] nos próximos seis meses do que ganhou nos últimos 20 anos", acrescentou o republicano. – "O fim da Otan" – O presidente americano ameaçou na semana passada impor novas tarifas de até 25% a oito países europeus por apoiarem a Dinamarca e enviarem uma missão militar de exploração à Groenlândia.

Todos são membros da Otan, entre eles Reino Unido, Alemanha e França, as principais economias do continente. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reiterou nesta quarta-feira que o continente deve romper com sua "prudência tradicional" diante de um mundo dominado pela "força bruta", depois de ter prometido na terça-feira uma resposta "firme". Em um tom mais conciliador, o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, que não poupa elogios a Trump, recomendou uma "diplomacia ponderada" como "a única forma de lidar" com "as tensões" em torno do futuro da Groenlândia.