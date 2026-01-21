Trump anuncia reunião com Zelensky na quinta-feira em Davos

O presidente americano, Donald Trump, afirmou, nesta quarta-feira (21), que vai se reunir na quinta com seu par ucraniano, Volodimir Zelensky, a quem instou a alcançar um acordo de paz com a Rússia. O republicano havia dito anteriormente em seu discurso no Fórum Econômico Mundial que se reuniria ainda nesta quarta-feira com Zelensky, embora este tenha dito que estava na Ucrânia.

"O presidente está em Kiev", disse a jornalistas um de seus assessores, Dmitro Litvin, após o discurso do americano.

A perguntas posteriores de um repórter sobre a data do encontro, Trump afirmou: "Acredito que é amanhã" (quinta-feira). O líder ucraniano tinha deixado no ar sua participação no fórum que reúne anualmente a elite política e econômica mundial devido aos ataques russos contra a infraestrutura energética de Kiev, que deixaram milhares de prédios sem calefação em meio a temperaturas congelantes. Em Davos, Trump insistiu em que Zelensky e o presidente russo, Vladimir Putin, estavam perto de um acordo para pôr fim à guerra, iniciada com a invasão russa, em 2022.

"Acredito que agora estejam em um ponto em que podem entrar em acordo e chegar a um pacto. E se não fizerem, são estúpidos", afirmou Trump durante uma breve conversa com um moderador após seu discurso. Anteriormente, o presidente americano pareceu se desvincular do conflito na Ucrânia e investiu contra a Otan, organização militar transatlântica liderada por seu país. "Os Estados Unidos estão muito longe, um oceano imenso e belo nos separa. Não temos nada a ver com isso", declarou Trump, cujo país é a principal potência militar da Otan.