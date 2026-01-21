Trump afirma que apenas a 'grande potência' dos EUA pode defender a Groenlândia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (21) às elites globais reunidas em Davos que somente seu país poderia "garantir a segurança da Groenlândia", reafirmando sua intenção de assumir o controle do território autônomo dinamarquês.

"O fato é que nenhuma nação ou grupo de nações está em posição de garantir a segurança da Groenlândia, a não ser os Estados Unidos. Somos uma grande potência, muito maior do que as pessoas imaginam. Acho que elas perceberam isso há duas semanas na Venezuela", disse ele, referindo-se a uma operação militar dos EUA para depor o presidente Nicolás Maduro em 3 de janeiro.